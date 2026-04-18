Thói quen dùng sạc dự phòng nhiều người mắc phải, âm thầm “bào mòn” điện thoại

Sử dụng sạc dự phòng kém chất lượng, vừa sạc vừa dùng điện thoại, sạc qua đêm, hoặc để cạn pin mới sạc là những sai lầm phổ biến nhất gây chai pin, nóng máy và giảm tuổi thọ pin điện thoại. Thói quen này tạo áp lực lớn lên cell pin do nhiệt độ tăng cao, gây ra tình trạng quá áp hoặc thiếu điện ổn định.

Tuy nhiên, không phải tất cả sạc dự phòng đều có khả năng tách biệt quá trình sạc và xả pin, đặc biệt thường xảy ra với các sạc dự phòng giá rẻ.

Khi người dùng vừa sạc thiết bị vừa xả pin của sạc dự phòng có thể tạo ra nhiệt lượng dư thừa, làm giảm tuổi thọ của pin lithium-ion. Nhiệt độ cao cũng là lý do chính mà người dùng không nên sử dụng điện thoại trong khi sạc.

Hiện nay, một số sạc dự phòng có tính năng tự động tắt các cổng khi sạc để ngăn ngừa tình trạng tạo ra nhiệt dư thừa trong quá trình sạc. Để biết sạc dự phòng có tính năng này hay không, người dùng hãy kiểm tra các thông số kỹ thuật và chú ý đến chức năng mà nó hỗ trợ như passthrough (sạc xuyên suốt), simultaneous charging, hoặc charge through. Nếu không, tốt hơn hết hãy ngắt sử dụng thiết bị và để tập trung vào việc sạc bằng sạc dự phòng một cách an toàn.

Nhiều sạc dự phòng giá rẻ hiện nay cũng có thể hỗ trợ các tính năng sạc xuyên suốt, vốn được thiết kế nhằm mục đích cho phép dòng điện đi từ ổ cắm đến cả thiết bị và pin mà không qua pin trước. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khi có tính năng sạc xuyên suốt, cả hai thiết bị sẽ sạc chậm hơn do chip điều khiển chia sẻ dòng điện.

Mặc dù tính năng sạc xuyên suốt giúp giảm thiểu nhiệt nhưng vẫn có nguy cơ nhiệt lượng dư thừa làm giảm tuổi thọ pin, đặc biệt khi pin đạt trên 80% dung lượng. Do đó, hãy hạn chế sử dụng tính năng này và dừng lại khi pin dự phòng đạt 80%. Bên cạnh đó, hãy sử dụng cáp chất lượng cao và đảm bảo sạc dự phòng được thông gió tốt để ngăn ngừa tích tụ nhiệt.

Lựa chọn pin sạc dự phòng phù hợp

Khi chọn mua sạc dự phòng, ngoài giá và thiết kế, cần tránh hàng kém chất lượng và ưu tiên dung lượng phù hợp (5.000–20.000 mAh). Nên chọn loại đi kèm cáp tốt, không quá dài để hạn chế sụt áp, đồng thời ưu tiên sản phẩm từ thương hiệu uy tín và mua tại địa chỉ đáng tin cậy để đảm bảo bảo hành.

Không sạc pin dự phòng quá lâu

Hiện nay một số nhà sản xuất đã tích hợp cho các sản phẩm cục sạc dự phòng của mình khả năng tự ngắt khi đã nạp đủ năng lượng. Tuy nhiên, tốt nhất bạn vẫn nên chú ý và ngắt sạc thủ công khi điện thoại hay thiết bị đã đầy pin. Việc cắm sạc quá lâu khiến nhiệt độ tăng cao, dễ bén lửa và gây ra cháy nổ.

Kiểm tra pin sạc trước khi sử dụng

Trước khi sử dụng hoặc sạc cho pin dự phòng, bạn nên cẩn thận kiểm tra kĩ thiết bị trước khi cắm sạc để đảm bảo an toàn, chẳng hạn như các cổng sạc phải khô ráo, không có các vật thể lạ bên trong; sạc dự phòng cũng nên giữ khô ráo, không dính nước và không đang tỏa nhiệt độ quá cao.

Hạn chế đặt pin sạc ở nơi có nhiệt độ cao

Đây là một lưu ý rất quan trọng khi sử dụng pin sạc dự phòng. Nhiều người vẫn luôn có thói quen đặt pin sạc vào cốp xe khi di chuyển, dù điều này rất tiện lợi nhưng nó tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ rất cao bởi khi xe đang chạy, phần cốp xe bên trong tỏa nhiệt khá nóng, nhất là xe đi dưới trời nắng.

Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đặt sạc dự phòng ở xa các vật dụng dễ gây cháy nổ như bếp gas, lò vi sóng,..để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Hạn chế vừa sạc pin vừa sử dụng thiết bị

Do nhu cầu sử dụng thiết bị công nghệ liên tục trong ngày, nên nhiều người vẫn thường có thói quen vừa cắm sạc vừa sử dụng để công việc không bị trì hoãn, nhưng điều này lại chứa đựng nhiều mối nguy hiểm. Hầu hết các thương hiệu pin sạc dự phòng đều khuyến cáo người dùng không vừa sạc vừa xả pin – điều này sẽ khiến cho nhiệt độ của pin tăng cao đột ngột khi lõi phải liên tục thực hiện “sạc – xả”, đồng thời cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ pin sạc và pin của thiết bị.

Cách sạc pin đúng quy cách

Khi mua cục sạc dự phòng về, bạn nên sử dụng và bảo quản pin sạc đúng theo cách dưới đây để đảm bảo tuổi thọ, chất lượng sản phẩm:

Nên sạc liên tục từ 10 – 12 tiếng để sử dụng hết dung lượng pin trong 3 lần sạc đầu tiên, sau đó mới tiếp tục sạc. Kể từ lần sạc thứ tư, bạn có thể nạp và xả pin bình thường nhưng hạn chế để xảy ra tình trạng cạn pin (dễ dẫn đến hiện tượng mất tích điện) nên khi sạc pin chỉ còn một nấc.

Sau khoảng 30 lần sạc, bạn hãy để pin cạn một lần rồi hẳn tiếp tục sạc trong 10 – 12 tiếng để tái tạo năng lượng, duy trì độ bền pin và hạn chế tình trạng chai pin. Bạn nên sử dụng dây cáp và củ sạc chất lượng, không nên dùng dây quá dài sẽ dẫn đến tình trạng giảm hiệu suất sạc pin. Sử dụng đúng cổng đầu ra cho sạc.

Với những loại pin có 2 cổng ra, các hãng sản xuất thường sẽ trang bị 2 chuẩn khác nhau, thông thường là 5V đến 1A cho điện thoại và 5V đến 2A cho các thiết bị điện tử khác như tablet,...Vậy nên hãy chú ý tìm hiểu kỹ thông số sạc mà thiết bị bạn đang hỗ trợ nhé.

Sạc dự phòng là giải pháp hữu ích, nhưng không thể thay thế sạc trực tiếp từ nguồn điện ổn định. Nếu sử dụng đúng cách, phụ kiện này không gây hại cho thiết bị. Tuy nhiên, lạm dụng hoặc lựa chọn sản phẩm kém chất lượng sẽ làm tuổi thọ pin điện thoại giảm nhanh, kèm theo những rủi ro khó lường.

Việc hiểu rõ thiết bị, chọn đúng sản phẩm và duy trì thói quen sạc khoa học sẽ giúp người dùng vừa tận dụng được sự tiện lợi, vừa bảo vệ được điện thoại.

Tác giả: Quỳnh Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn