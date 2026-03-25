Sai lầm khi uống nước nhiều người mắc phải mà không hề hay biết

Vai trò quan trọng của nước đối với cơ thể

ước chiếm khoảng 70% trọng lượng cơ thể và đóng vai trò thiết yếu đối với sự sống. Dù không cung cấp năng lượng, nước giúp điều hòa thân nhiệt, hỗ trợ hoạt động của các cơ quan, thúc đẩy trao đổi chất và thải độc. Uống đủ nước mỗi ngày giúp cơ thể hoạt động hiệu quả, duy trì làn da khỏe mạnh và hạn chế lão hóa.

Uống nước thế nào cho đúng?

Các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì thói quen uống nước khoa học thay vì uống theo cảm tính:

Uống đều trong ngày: Không nên uống quá nhiều nước trong một lần mà nên chia nhỏ và bổ sung liên tục để cơ thể hấp thụ tốt hơn.

Uống từng ngụm nhỏ: Cách này giúp nước thẩm thấu tốt, tránh gây áp lực cho hệ tiêu hóa.

Không đợi đến khi khát: Cảm giác khát là dấu hiệu cơ thể đã thiếu nước, vì vậy cần chủ động bổ sung sớm.

Duy trì thói quen uống nước đúng cách là biện pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lâu dài cho sức khỏe

Bổ sung nước khi vận động: Sau khi tập luyện hoặc hoạt động thể lực, cần uống nước để bù lượng đã mất qua mồ hôi.

Ưu tiên nước ấm: Nước ấm dễ hấp thụ hơn, đặc biệt uống vào buổi sáng có thể hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Lượng nước cần thiết mỗi ngày tùy thuộc vào cân nặng, độ tuổi và mức độ hoạt động. Trung bình, mỗi người cần khoảng 30-40 ml nước/kg cân nặng. Ví dụ, người nặng 60 kg nên uống khoảng 1,8-2,4 lít nước/ngày. Trong điều kiện thời tiết nóng hoặc vận động nhiều, nhu cầu này có thể tăng cao hơn.

Gợi ý thời điểm uống nước trong ngày

Để duy trì thói quen uống nước đều đặn, có thể tham khảo các khung giờ sau:

Buổi sáng sau khi thức dậy: Uống một cốc nước để bù nước sau giấc ngủ

Sau bữa sáng: Bổ sung thêm nước để bắt đầu ngày mới

Trước bữa trưa: Uống nước giúp kiểm soát lượng ăn

Sau nghỉ trưa: Giúp cơ thể tỉnh táo hơn

Buổi chiều: Duy trì sự tập trung khi làm việc

Sau vận động: Bù nước cho cơ thể

Buổi tối: Uống lượng vừa phải để hỗ trợ thanh lọc cơ thể

Những lưu ý quan trọng

Bên cạnh việc uống đủ nước, cần chú ý một số nguyên tắc để đảm bảo an toàn:

Hạn chế uống nước quá lạnh vì có thể gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa

Không uống quá nhiều nước trong bữa ăn, tránh làm loãng dịch vị

Người mắc bệnh tim mạch, thận, tiểu đường hoặc phụ nữ mang thai cần điều chỉnh lượng nước theo hướng dẫn của bác sĩ.

Hạn chế đồ uống có đường, nước ngọt, rượu bia và các chất kích thích vì có thể gây mất nước.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn