Hạn chót xác thực thuê bao để tránh bị khóa SIM 2 chiều, thu hồi số

Bị khóa SIM 1 chiều, người dân gấp rút đi xác thực

Những ngày gần đây, tại nhiều điểm giao dịch của các nhà mạng ở Hà Nội, TP. HCM và nhiều địa phương, người dân đã đến cập nhật thông tin thuê bao. Thực tế, chỉ cần bỏ ra vài phút hoặc tranh thủ giờ nghỉ trưa đến các điểm hỗ trợ của nhà mạng là đã có thể hoàn tất việc xác thực thuê bao rất nhanh chóng.

Tại một điểm giao dịch của Viettel ở Hà Nội, chị Linh, một khách hàng đến xác thực SIM kể rằng,khi thấy không thể thực hiện cuộc gọi như bình thường, chị mới tá hỏa nhớ ra mình chưa thực hiện xác thực thuê bao. “Tôi có nhận được tin nhắn thông báo từ nhà mạng nhưng vì bận công việc nên quên mất, sáng nay thấy điện thoại không gọi đi được mới nhớ ra nên phải đi xác thực ngay”, chị Linh nói.

Ở một điểm giao dịch khác của Viettel, cô Hiền, 61 tuổi, cho biết trước đó liên tục nhận được tin nhắn nhắc xác thực thông tin nhưng chưa để ý vì nghĩ thủ tục phức tạp. Chỉ đến khi nghe thông báo SIM có nguy cơ bị khóa, cô mới tranh thủ ra cửa hàng gần nhà làm thủ tục. “Ban đầu tôi nghĩ phải chờ rất lâu, nhưng nhân viên hướng dẫn khá nhanh. Mất thời gian xếp hàng chút thôi, còn cập nhật chắc chưa tới 3 phút”, cô Hiền chia sẻ.

Đối với các trường hợp người dân không thể tự đi làm thủ tục do tuổi cao sức yếu, nhà mạng cũng đã có giải pháp tối ưu nhất. Chị Lan ở phường Giảng Võ, Hà Nội cho biết số thuê bao của mẹ chị bị khóa mấy ngày nay khiến cho việc liên lạc rất bất tiện. Nhưng vì công việc bận rộn quá, mẹ chị tuổi đã cao nên việc đi ra cửa hàng làm thủ tục mãi vẫn chưa thể thu xếp. Thấy nhà mạng triển khai chương trình xác thực tại nhà, chị đã gọi lên tổng đài 18008098 bấm phím 0 để đặt lịch và đã được nhân viên nhà mạng tới tận nhà hỗ trợ.

Người dân được Viettel hỗ trợ cập nhật và xác thực thông tin thuê bao nhanh chóng

Nhiều thuê bao sắp bị khóa SIM 2 chiều, thu hồi số

Theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/4/2026, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin và thực hiện sinh trắc học sẽ bị xử lý theo lộ trình cụ thể từ khóa chiều gọi và tin nhắn cho đến khóa 2 chiều và cuối cùng là thu hồi số.

Theo thống kê từ cơ quan quản lý, hiện vẫn còn hàng chục triệu thuê bao chưa xác nhận chính chủ trên hệ thống VneID và hơn 1 triệu số điện thoại đã được người dân xác nhận không còn sử dụng.

Các nhà mạng cho biết nhóm có nguy cơ bị khóa SIM nhiều nhất hiện nay gồm: Thuê bao chưa xác thực sinh trắc học; SIM đứng tên người khác; thuê bao sử dụng giấy tờ cũ, sai lệch thông tin; người dùng lớn tuổi không quen thao tác công nghệ; người ở vùng sâu vùng xa khó tiếp cận dịch vụ.

Chạy nước rút về đích: Nhà mạng kéo dài giờ phục vụ đến 21h, hỗ trợ tận nhà cho người cao tuổi

Hiện nay, các nhà mạng đồng loạt mở rộng hỗ trợ trực tiếp lẫn trực tuyến. Riêng Viettel Telecom cho biết đã triển khai gần 50.000 điểm hỗ trợ trên toàn quốc, từ cửa hàng chính thức, đại lý liên kết đến các điểm hỗ trợ lưu động tại xã, phường và khu dân cư. Hơn nữa, nhiều điểm giao dịch hiện kéo dài thời gian phục vụ đến 21h để hỗ trợ người dân sau giờ làm. Một số nơi còn cử nhân viên xuống tận địa bàn hỗ trợ người cao tuổi hoặc người dân ở vùng sâu vùng xa.

Đặc biệt, từ 21/5/2026, Viettel Telecom ra thông báo triển khai chương trình xác thực thuê bao tại nhà cho khách hàng là người cao tuổi, người có sức khỏe yếu. Để được phục vụ, khách hàng chỉ cần gọi đến Tổng đài chăm sóc khách hàng Viettel theo số 18008098 (Miễn phí). Sau đó bấm phím 0 để gặp trực tiếp Điện thoại viên và cung cấp thông tin cần thiết như họ tên, số điện thoại, địa chỉ. Đội ngũ nhân viên Viettel tại địa bàn sẽ trực tiếp liên hệ và đến tận nơi để hỗ trợ hoàn thiện mọi thủ tục một cách an toàn, chu đáo.

Nhân viên Viettel đến tận nhà hỗ trợ khách hàng cao tuổi hoàn tất thủ tục xác thực thuê bao.

Giải pháp này được cho là quyết liệt nhất, nhằm giúp người cao tuổi và gặp vấn đề về sức khỏe (vốn đang chiếm tới 30% số thuê bao chưa xác thực) dễ dàng hoàn thành thủ tục mà không phải đi xa.

Bên cạnh hình thức trực tiếp, người dùng có thể tự xác thực tại nhà thông qua ứng dụng My Viettel, Viettel Tammi hoặc VNeID với tài khoản định danh mức 2. Các bước xác thực hiện gồm: Đăng nhập ứng dụng bằng số điện thoại cần xác thực thông tin -> Chụp ảnh 2 mặt CCCD, chụp ảnh chân dung -> Quét CCCD gắn chip qua NFC; đối chiếu khuôn mặt -> Kiểm tra thông tin, xem hợp đồng, ký điện tử -> Nhập mã OTP xác nhận xác thực thành công.

Ngoài ra, người dân cũng có thể kiểm tra tình trạng thuê bao bằng cách soạn tin nhắn: TTTB [dấu cách] số CCCD/CMND gửi 1414

Trong bối cảnh nhu cầu xác thực tăng cao, các nhà mạng đồng thời phát đi cảnh báo về nguy cơ lừa đảo. Gần đây xuất hiện nhiều cuộc gọi giả danh nhân viên viễn thông yêu cầu người dùng cung cấp OTP, tải ứng dụng lạ hoặc truy cập link giả mạo để “chuẩn hóa SIM”.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối: Không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai; không bấm vào đường link lạ; không gửi ảnh CCCD qua các nền tảng không chính thức; chỉ thực hiện xác thực qua ứng dụng, website hoặc điểm giao dịch chính thức của nhà mạng.

Tác giả: TNĐT

Nguồn tin: baothainguyen.vn