Nhiều người cắt đường để giảm cân, nhưng mỡ bụng có thực sự biến mất?

Cắt đường khỏi chế độ ăn có giảm được mỡ bụng không?

Đường, đặc biệt là đường tinh luyện và đường bổ sung, cung cấp nhiều năng lượng nhưng ít giá trị dinh dưỡng. Khi tiêu thụ quá mức, phần năng lượng dư thừa có thể được chuyển hóa thành mỡ dự trữ, trong đó có mỡ bụng.

Việc cắt giảm đường giúp giảm lượng calo nạp vào, ổn định đường huyết và hạn chế cảm giác thèm đồ ngọt, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, giảm đường không đồng nghĩa mỡ bụng sẽ tự động biến mất. Nếu vẫn ăn quá nhiều tinh bột tinh chế hoặc tổng lượng calo vượt nhu cầu, cơ thể vẫn có thể tiếp tục tích tụ mỡ thừa.

Vì sao đường liên quan đến tích mỡ bụng?

Đường làm tăng nồng độ insulin

Khi ăn nhiều thực phẩm chứa đường, lượng đường trong máu tăng nhanh khiến cơ thể tiết insulin để vận chuyển glucose vào tế bào. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, nồng độ insulin sẽ duy trì ở mức cao, thúc đẩy quá trình tích trữ năng lượng dưới dạng mỡ và làm giảm khả năng đốt cháy mỡ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến mỡ dễ tích tụ ở vùng bụng khi cơ thể dư thừa năng lượng kéo dài.

Loại bỏ đường khỏi thực đơn là lựa chọn của nhiều người khi muốn giảm cân

Fructose làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ nội tạng

Fructose là loại đường phổ biến trong nước ngọt, siro và thực phẩm chế biến sẵn. Khác với glucose, fructose được chuyển hóa chủ yếu tại gan. Khi tiêu thụ quá nhiều, gan sẽ chuyển một phần fructose thành chất béo, làm tăng tích tụ mỡ nội tạng quanh các cơ quan trong ổ bụng. Đây là loại mỡ nguy hiểm vì liên quan đến nhiều bệnh lý như tim mạch, đái tháo đường type 2 và rối loạn chuyển hóa.

Đường kích thích cảm giác đói

Tiêu thụ nhiều đường khiến đường huyết tăng nhanh rồi giảm xuống đột ngột, làm cảm giác đói xuất hiện sớm hơn và dễ dẫn đến ăn quá nhu cầu. Vòng lặp này làm tăng lượng calo nạp vào cơ thể mà nhiều người không nhận ra, từ đó góp phần thúc đẩy tích tụ mỡ bụng.

Cắt đường đúng cách để giảm mỡ bụng hiệu quả

Ưu tiên cắt giảm đường bổ sung

Không cần loại bỏ hoàn toàn mọi loại đường, điều quan trọng là hạn chế đường bổ sung trong thực phẩm chế biến sẵn. Nên giảm tiêu thụ nước ngọt, trà sữa, bánh kẹo và thực phẩm đóng gói, đồng thời đọc kỹ thành phần dinh dưỡng trước khi lựa chọn sản phẩm. Trong khi đó, đường tự nhiên từ trái cây và sữa vẫn có thể sử dụng hợp lý vì đi kèm nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Duy trì chế độ ăn cân đối

Việc giảm đường sẽ hiệu quả hơn khi đi kèm chế độ ăn khoa học. Nên ưu tiên bổ sung protein từ thịt nạc, cá, trứng, các loại đậu; tăng cường rau xanh, chất xơ và lựa chọn tinh bột hấp thu chậm như gạo lứt, yến mạch. Những thực phẩm này giúp no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Kiểm soát tổng lượng calo

Nguyên tắc cốt lõi của việc giảm mỡ là tạo ra sự thâm hụt năng lượng, tức lượng calo tiêu hao phải lớn hơn lượng calo nạp vào.

Do đó, ngay cả khi đã cắt giảm đường, nếu tổng năng lượng tiêu thụ mỗi ngày vẫn vượt quá nhu cầu của cơ thể thì mỡ thừa vẫn có thể tiếp tục tích tụ, bao gồm cả mỡ vùng bụng.

Kết hợp vận động thường xuyên

Bên cạnh chế độ ăn, vận động thể chất đóng vai trò quan trọng trong việc tăng tiêu hao năng lượng, cải thiện trao đổi chất và hỗ trợ giảm mỡ nội tạng. Những hoạt động đơn giản như đi bộ nhanh, chạy bộ, đạp xe, tập cardio hoặc chơi thể thao đều mang lại hiệu quả nếu duy trì thường xuyên.

Những sai lầm thường gặp khi cắt đường

Nhiều người giảm đường nhưng vẫn không đạt được mục tiêu giảm mỡ bụng do mắc phải những sai lầm phổ biến như loại bỏ hoàn toàn mọi nguồn đường, kể cả đường tự nhiên trong trái cây giàu vitamin và chất xơ; lạm dụng chất tạo ngọt thay thế khiến cảm giác thèm ngọt kéo dài và khó kiểm soát lượng thức ăn hoặc chỉ tập trung cắt giảm đường mà bỏ qua các yếu tố quan trọng khác như thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài và ít vận động. Để giảm mỡ bụng hiệu quả và bền vững, cần kết hợp chế độ ăn hợp lý với tập luyện thường xuyên và duy trì lối sống lành mạnh.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV