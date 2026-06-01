Xôn xao clip Thuỳ Tiên ăn uống riêng tư cùng hội bạn

Những ngày gần đây, mọi thông tin liên quan đến Thùy Tiên đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Giữa lúc công chúng liên tục theo dõi các diễn biến mới của vụ việc, mạng xã hội bất ngờ lan truyền một clip ghi lại khoảnh khắc được cho là Thùy Tiên xuất hiện trong buổi tụ họp riêng tư cùng nhóm bạn thân. Clip được đăng khoảng 19h tối ngày 1/6.

Trong đoạn video đang được chia sẻ trên kênh có tên "Thuỳ Tiên", hút hơn 300 nghìn người xem, Thùy Tiên xuất hiện với gương mặt gần như để mộc, diện trang phục giản dị và ngồi trò chuyện vui vẻ cùng bạn bè. Có thể thấy Thuỳ Tiên thoải mái uống trà sữa, cười nói tự nhiên trong không gian đời thường. Dòng trạng thái đính kèm clip này là "Chị em gặp nhau vui như Tết" khiến không ít người lầm tưởng đây là hình ảnh mới nhất của nàng hậu sau thời gian dài vắng bóng.

Your browser does not support the video tag.

Hơn 300 nghìn người hoang mang khi xem clip mới đăng trên kênh "Thuỳ Tiên"

Bên dưới đoạn video, hàng loạt bình luận liên tục xuất hiện để hỏi thăm về tình hình hiện tại của Thùy Tiên. Nhiều người cho rằng đây là động thái đầu tiên của nàng hậu sau thời gian dài vắng bóng. Tuy nhiên, thực tế đoạn clip này không phải hình ảnh mới. Theo tìm hiểu, đây là video đã được ghi lại từ khá lâu trong quá khứ và đang bị một số tài khoản mạng xã hội đăng tải lại. Đáng chú ý hơn, tài khoản này sử dụng tên "Thuỳ Tiên" có thể với mục đích mạo danh nhằm câu view hoặc dễ gây hiểu lầm với công chúng.

Việc xuất hiện nhiều tài khoản giả mạo, đăng tải lại hình ảnh cũ hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng khiến không ít người nhầm lẫn. Trong bối cảnh các thông tin liên quan đến Thùy Tiên vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận, nhiều ý kiến cho rằng khán giả cần tỉnh táo hơn khi tiếp nhận các nội dung lan truyền trên mạng xã hội, tránh vô tình tiếp tay cho những thông tin sai lệch hoặc chưa được xác thực. Hiện tại, chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào mới liên quan đến tình hình của Thùy Tiên ngoài những thông báo từ cơ quan chức năng và các nguồn tin được xác nhận.

Đây là khoảnh khắc cũ bị đào lại chứ không phải hình ảnh mới nhất của Thuỳ Tiên

Trong hơn 1 năm qua, toàn bộ các nền tảng mạng xã hội của Thùy Tiên hiện vẫn trong trạng thái gần như “đóng băng”. Trang Facebook cá nhân được khóa bảo vệ, trong khi fanpage, Instagram và TikTok đều không có bất kỳ cập nhật mới nào suốt hơn 1 năm qua. Trang cá nhân của Thuỳ Tiên vẫn còn những thông tin liên hệ công việc cũ, chứng minh không ai sử dụng hay sửa đổi.

Không chỉ riêng bản thân nàng hậu, các thành viên trong gia đình cô cũng giữ thái độ kín tiếng. Mẹ của Thùy Tiên - người từng gây chú ý bởi những phát ngôn đáp trả cư dân mạng hiện không còn xuất hiện hay tương tác công khai như trước. Trong khi đó, bố của cô vốn đã kín tiếng từ lâu, nay lại càng “vắng bóng” hoàn toàn trên mạng xã hội, không có bất kỳ động thái nào được ghi nhận trong thời gian dài.

Tất cả nền tảng MXH của Thuỳ Tiên đều giữ nguyên trạng thái tính đến thời điểm sáng 2/6

Nhóm bạn của Thuỳ Tiên có tên là "Hội chị em ruột thừa" gồm các thành viên như Tiểu Vy, Tường San, Diễm Trang, Huỳnh Thuý Vi, Thuý An... Trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi, khi được hỏi về hội bạn này, Thuỳ Tiên từng chia sẻ: "Những người bạn này đã chơi cùng tôi trước khi tôi đăng quang Hoa hậu Hoà bình quốc tế. Chúng tôi chẳng có một nguyên tắc cụ thể nào cả, mỗi người đều có những định hướng và cuộc sống riêng. Mỗi khi gặp nhau cả hội sẽ ngồi tám rồi chia sẻ này kia, bây giờ nói đến chủ đề tips ăn dặm cho con rồi, tôi ngồi nghe thôi".

Thời gian qua, Huỳnh Thuý Vi liên tục chia sẻ những bài đăng mong cho ai đó vượt qua giai đoạn khó khăn. Dù không nhắc đích danh ai, nhưng thời điểm đăng tải giữa lúc Thùy Tiên đang là tâm điểm truyền thông khiến nhiều người cho rằng Huỳnh Thúy Vi đang ngầm gửi lời động viên đến người em thân thiết trong nhóm bạn hoa hậu nổi tiếng. Không chỉ Thuý Vi, Á hậu Thuý An cũng từng đăng clip làm bánh bông lan trứng muối, chả chay... để gửi cho Thuỳ Tiên. Á hậu Thuý An còn là người lên tiếng Thuỳ Tiên không trở về trong đợt đặc xá 1/6 vừa qua.

Thời gian qua, những thông tin hiếm hoi của Thuỳ Tiên đều do bạn bè hé lộ

Tác giả: Hạ Anh

Ảnh: FBNV

Nguồn tin: Phụ nữ mới