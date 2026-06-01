Từ ngày 29/6/2026, bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký và giá bán nhà ở xã hội tại Khu nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị tại xã Hưng Lộc, phường Vinh Lộc

Khu nhà ở xã hội (OXH-2) thuộc Khu đô thị tại xã Hưng Lộc, phường Vinh Lộc do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn làm Chủ đầu tư dự án.

- Thời gian bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký (trong giờ hành chính, không bao gồm Chủ nhật và ngày lễ): Ngày 29/6/2026;

- Thời gian kết thúc nhận hồ sơ đăng ký (trong giờ hành chính, không bao gồm Chủ nhật và ngày lễ): đến hết ngày 31/7/2026.

Theo Sở Xây dựng, Khu nhà ở xã hội (OXH-2) thuộc Khu đô thị tại xã Hưng Lộc, phường Vinh Lộc sẽ có 612 căn hộ nhà ở xã hội để bán; trong đó có 68 căn loại 01 phòng ngủ với diện tích sàn sử dụng khoảng 34,5m2 ÷ 39,10m2 và 544 căn loại 02 phòng ngủ với diện tích sàn sử dụng khoảng 66,6m2 ÷ 69,9m2.

Giá bán bán căn hộ nhà ở xã hội là từ 22.149.149 đồng/m2 đến 24.225.633 đồng/m2 (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa gồm kinh phí bảo trì nhà chung cư theo quy định). Giá bán cụ thể của từng căn hộ theo Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 58/QĐ-HS ngày 20/5/2026 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn về việc phê duyệt giá bán nhà ở xã hội - Công trình: Nhà ở xã hội OXH-2 thuộc dự án Khu đô thị tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Được biết, giá bán nhà ở xã hội này là do Chủ đầu tư lập, phê duyệt theo quy định (là giá để ký hợp đồng). Sau khi hoàn thành công trình, Chủ đầu tư thực hiện kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng theo quy định và gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng để kiểm tra giá bán nhà ở xã hội. Trường hợp giá bán nhà ở xã hội theo kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng cao hơn giá bán do chủ đầu tư đã ký hợp đồng thì chủ đầu tư không được thu thêm phần chênh lệch của người mua; trường hợp thấp hơn thì chủ đầu tư phải hoàn trả lại phần chênh lệch cho người mua.

Trong mọi trường hợp, chủ đầu tư phải tiếp nhận (không được phép từ chối tiếp nhận) xử lý hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội của các đối tượng có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại công trình trên theo đúng quy định pháp luật. Sau 10 ngày, kể từ ngày hết hạn tiếp nhận hồ sơ, Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp Danh sách đăng ký mua nhà ở xã hội gửi về Sở Xây dựng để được kiểm tra, xét duyệt đối tượng mua nhà ở xã hội theo quy định. Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký đủ điều kiện lớn hơn tổng số căn hộ nhà ở xã hội thì chủ đầu tư tổ chức việc bốc thăm theo đúng quy định pháp luật để lựa chọn đối tượng được mua nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xây dựng giá bán, kết quả thẩm tra, quyết định phê duyệt giá bán nhà ở xã hội, các nội dung thông tin và hồ sơ tài liệu gửi kèm. Mức giá trên là giá tạm tính làm căn cứ để thực hiện ký hợp đồng bán nhà ở xã hội. Chủ đầu tư phải cung cấp văn bản này và đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến giá bán căn hộ cho khách hàng biết trước khi ký hợp đồng mua bán căn hộ. Chỉ được phép ký hợp đồng với khách hàng khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện, quy định của pháp luật liên quan. Sau khi ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm lập đầy đủ danh sách các đối tượng (bao gồm cả các thành viên trong hộ) đã được mua nhà ở xã hội gửi về Sở Xây dựng để phục vụ lưu trữ và công tác quản lý, kiểm tra (hậu kiểm).

Chủ đầu tư có chịu trách nhiệm triển khai đầu tư xây dựng công trình nhà ở xã hội bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng quy định; thực hiện trình tự, thủ tục mua bán nhà ở xã hội theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện chế độ báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án và tình hình kinh doanh bất động sản tại dự án theo quy định pháp luật hiện hành. Trong thời gian 180 ngày, kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng, Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện kiểm toán nhà nước hoặc kiểm toán độc lập, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng, pháp luật khác có liên quan và gửi 01 bộ hồ sơ kiểm toán, quyết toán đến Sở Xây dựng để kiểm tra giá bán nhà ở xã hội;

Trường hợp giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội theo kiểm toán, quyết toán và kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng cao hơn giá bán, giá thuê mua do chủ đầu tư đã ký hợp đồng thì chủ đầu tư không được thu thêm phần chênh lệch của người mua, thuê mua nhà ở xã hội; trường hợp thấp hơn thì chủ đầu tư phải hoàn trả lại phần chênh lệch cho người mua, thuê mua nhà ở xã hội. Chủ đầu tư không được thu tiền vượt quá 95% giá trị hợp đồng đến trước khi người mua nhà được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hoàn thành việc hoàn trả lại phần chênh lệch (nếu có).

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Tại địa chỉ trụ sở công ty CP Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn: Số 16A, đường Lê Hoàn, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An; - Số điện thoại liên hệ: 0816.99.56.56; 0839.88.58.58.

Tác giả: P.V (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn