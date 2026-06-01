Sơ kết tình hình thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí Tỉnh uỷ viên: Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì. Tham dự hội nghị có các thành viên Tổ công tác liên ngành về thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 15/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Quang cảnh hội nghị điểm cầu tỉnh Nghệ An

Các Bộ, ngành, địa phương triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg đạt được những kết quả thực chất, rõ nét

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về công tác xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số; lãnh đạo Bộ Công an báo cáo về công tác điều tra, xử lý hình sự các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; lãnh đạo Bộ Công Thương báo cáo về công tác kiểm tra, xử lý hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trong thương mại điện tử; lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo về công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Nhìn chung, được sự quan tâm, chỉ đạo, điều hành sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ, việc tổ chức triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg đã được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương và đạt được những kết quả thực chất, rõ nét. Qua đó tạo nền tảng quan trọng cho việc phát hiện, xử lý hiệu quả các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian cao điểm và các giai đoạn tiếp theo.

Tính đến ngày 30/5/2026, các lực lượng chức năng đã phát hiện tổng cộng 2.036 vụ việc có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, cơ quan chức năng đã xử lý hành chính 1.616 vụ, xử phạt 1.606 tổ chức và cá nhân với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính đạt hơn 17.879 triệu đồng và tổng trị giá hàng hóa vi phạm lên tới hơn 115.566 triệu đồng.

Các Bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành vượt yêu cầu tăng tối thiểu 20% số vụ xử lý của tháng 5/2025. Tính chung của cả nước, số vụ việc bị xử lý hành chính đã gấp 3,93 lần trung bình của một tháng năm 2025. Số vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu bị xử lý chiếm tỷ lệ hơn 98% trên tổng số các vụ việc bị xử lý hành chính, trong đó phần lớn là các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài.

Trong quá trình thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg, nhiều vụ việc liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan bị xử lý, trong đó có 27 vụ bị xử lý hành chính và 07 vụ bị xử lý hình sự. Các lực lượng chức năng đã khởi tố hình sự 44 vụ án liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (vượt tổng số vụ khởi tố của cả năm 2025), trong đó có 07 vụ liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Tại nhiều tỉnh, thành phố ghi nhận kết quả nổi bật so với cùng kỳ năm trước; nhìn chung, kết quả đạt được sau hơn 3 tuần triển khai đã tạo nền tảng vững chắc, được Nhân dân cả nước và cộng đồng Quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Từ ngày 07/05/2026 đến ngày 31/5/2026, tỉnh Nghệ An xử lý 31 vụ, 32 đối tượng

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Tại Nghệ An, công tác dự báo, chỉ đạo điều hành đã được quan tâm triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả. Công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật về sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn; tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức có liên quan.

Từ ngày 07/05/2026 đến ngày 31/5/2026, trên địa bàn tỉnh đã xử lý 31 vụ, 32 đối tượng; thu giữ tang vật có giá trị ước tính 1.723,05 triệu đồng. Số vụ phát hiện, xử lý tháng 5/2026 đã vượt 342,8% so với số vụ phát hiện, xử lý tháng 5/2025. Số tiền thu nộp ngân sách tháng 5/2026 đã vượt 285,1% so với số tiền thu nộp ngân sách tháng 5/2025.

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Qua nghe các báo cáo cũng như ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận và biểu dương sự vào cuộc tích cực của các Bộ, ngành, địa phương; đặc biệt là sự hỗ trợ phối hợp chặt chẽ từ các lực lượng trong tháng cao điểm vừa qua đã mang lại những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Toàn quốc đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc, xử lý triệt để 1.616 vụ và tập trung xử lý hình sự nhiều hành vi vi phạm để tăng cường tính răn đe.

Kết quả đạt được sau hơn 3 tuần triển khai thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là thực chất và đáng khích lệ, song mới chỉ là kết quả bước đầu. Việc Cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) ra Thông báo khởi xướng điều tra theo Mục 301 Đạo luật Thương mại năm 1974 của Hoa Kỳ đối với một số vấn đề liên quan đến bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam vào ngày 30/5/2026 đặt ra các yêu cầu mới cho hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng phải khẩn trương cung cấp thông tin, hỗ trợ quá trình điều tra nhằm giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội và uy tín Quốc gia.

Chỉ ra những tồn tại, vướng mắc cần phải khắc phục trong thời gian tới, đồng thời để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Thủ trưởng các Bộ, ngành và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải quyết liệt xây dựng hoặc rà soát, bổ sung kế hoạch hành động cụ thể theo phương châm “rõ người, rõ việc”. Chủ động nhận diện toàn bộ bất cập thể chế thuộc thẩm quyền quản lý để điều chỉnh hoặc kiến nghị Chính phủ sửa đổi các Nghị định, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi các Luật liên quan, quyết tâm cơ bản khắc phục các lỗ hổng pháp lý ngay trong năm nay…

Các Bộ, ngành, địa phương chủ động đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc thu thập, chia sẻ thông tin, đồng thời phối hợp chặt chẽ để điều tra, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ xuyên biên giới. Các đơn vị cần tranh thủ và tận dụng tối đa các nguồn lực, kinh nghiệm Quốc tế nhằm nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ cho các cơ quan chức năng của Việt Nam; xác định đây là nhiệm vụ hết sức cần thiết và cấp bách trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn. Chủ tịch UBND các tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, thành lập Tổ công tác liên ngành, hoàn thiện cơ chế phối hợp và tăng cường xử lý vi phạm. Mục tiêu đặt ra là số lượng vụ việc được xử lý tại từng địa phương phải tăng ít nhất 20% so với năm 2025. Địa phương nào không đạt chỉ tiêu này sẽ bị xem là chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chính phủ sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện nội dung này vào cuối năm 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch tổng thể, đẩy mạnh cuộc chiến chống vi phạm sở hữu trí tuệ. Đồng thời, giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm này.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn