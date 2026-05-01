Bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và người tình bạo hành: Bé được chẩn đoán dập lách, gan, đứt tụy...

Một số vết thương trên người bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và người tình bạo hành - Ảnh: CTV

Tối 5-5, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết hiện đang tiếp nhận và điều trị cho bé trai N.G.K. (sinh năm 2024) nghi bị mẹ ruột và người tình bạo hành tại xã Hòa Hiệp (TP.HCM).

Hiện bé K. đã qua cơn nguy kịch.

Đại diện bệnh viện cũng cho biết thêm, bé được các bác sĩ chẩn đoán đa chấn thương với các tổn thương gồm: dập lách, dập gan, đứt tụy, tổn thương thận; gãy cũ xương cẳng tay trái; kèm theo thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu.

Trước đó cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Hòa Hiệp cho biết cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra vụ bé trai 2 tuổi trên địa bàn bị bạo hành nghiêm trọng gây hôn mê, đa chấn thương.

Nạn nhân được xác định là bé N.G.K. Cơ quan công an đã tạm giam N.T.T.T. (33 tuổi, mẹ ruột bé trai) và D.C. (30 tuổi, người tình của bà T.) để tiếp tục điều tra.

Làm việc với cơ quan chức năng, C. khai sáng 2-5 có gọi bé K. dậy ăn sáng nhưng bé trai khóc nên đã lấy cây tre đánh vào chân cháu bé.

Chiều cùng ngày, C. và T. tiếp tục dùng cây tre đánh vào lưng và đầu bé trai.

Khi thấy K. mệt mỏi, đầu chảy máu, cả hai đi mượn tiền để đưa cháu bé đến bệnh viện. Tuy nhiên lúc này người dân phát hiện bé trai bị đánh nên trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin trước đó, ngày 2-5, người dân ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp trình báo bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và người tình hành hạ dẫn đến tình trạng hôn mê, đa chấn thương (bầm giập, gãy xương). Vụ việc khiến người dân bức xúc. Ngay sau khi nắm thông tin, các lực lượng chức năng đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, kịp thời ngăn chặn và đưa bé trai đi cấp cứu. Đồng thời xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan. Ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp, cho biết bà T. và người tình không phải người địa phương và vừa từ nơi khác đến xã thuê trọ khoảng nửa tháng nay. Hiện chưa rõ nguyên nhân việc bạo hành cháu bé. Qua làm việc, tình trạng tinh thần bà T. và người tình bình thường, xét nghiệm ma túy cho kết quả âm tính, không có dấu hiệu về tâm thần.

Tác giả: THU HIẾN - A LỘC

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ