Rực rỡ làng hoa Nghi Ân ươm sắc xuân cho ngày Tết

Mỗi dịp Tết Nguyên đán cận kề, làng hoa Nghi Ân - nay thuộc phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An lại bừng lên sắc xuân rực rỡ. Những cánh đồng hoa bước vào thời điểm tất bật nhất trong năm đưa hương sắc Tết đến với mọi nhà.

Giữa sắc hoa rực rỡ và sự tất bật của người nông dân, làng hoa Nghi Ân đang từng ngày khoác lên mình diện mạo mới.

Nơi sắc xuân được ươm từ những bàn tay cần mẫn

Từ sáng sớm, bà con đã có mặt tại vườn để tưới nước, tỉa nụ, chỉnh thế cho từng chậu cây. Cúc đại đóa, cúc mâm xôi vàng óng xếp thành hàng thẳng tắp; xen lẫn là sắc đỏ của mào gà, sắc hồng của đồng tiền, sắc tím của dạ yến thảo… tạo nên bức tranh xuân đầy sức sống giữa tiết trời cuối năm.

Những ngày cận Tết, thương lái và người dân tấp nập đến tham quan, đặt mua. Tiếng nói cười hòa cùng hương hoa dịu nhẹ khiến không khí nơi đây càng thêm rộn ràng.

Để hoa nở đúng dịp Tết, người trồng phải tính toán kỹ thời điểm xuống giống từ nhiều tháng trước. Ông Nguyễn Văn Hòa, một hộ trồng hoa lâu năm ở Vinh Phú, cho biết: “Vụ Tết quyết định thu nhập cả năm nên gia đình rất chú trọng. Từ khoảng tháng 9 âm lịch đã bắt đầu xuống giống. Gặp rét phải che phủ, thắp điện sưởi ấm, theo dõi sát sao để hoa nở đúng từ 25 đến 30 Tết. Nếu nở sớm hoặc muộn vài ngày là giá giảm ngay.”

Những ngày cận Tết, không khí mua bán tại làng hoa trở nên sôi động. Thương lái từ các phường, xã và các tỉnh lân cận tìm về đặt hàng từ sớm, nhiều vườn đã được “chốt” trước cả tuần.

Hiện nay, làng hoa Nghi Ân có hơn 300 hộ chuyên sản xuất hoa - cây cảnh, với diện tích hàng chục ha. Mỗi năm, vào dịp Tết Nguyên đán, làng hoa cung cấp hàng vạn chậu hoa cúc, thược dược, hoa treo, bonsai, cây cảnh các loại cho thị trường trong tỉnh, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình…

Những ngày cận Tết, thương lái tấp nập đến đặt hàng, vận chuyển hoa đi khắp nơi, làm cho không khí nơi đây càng thêm rộn ràng.

Chị Thái - một thương lái chuyên thu mua hoa Tết tại Nghệ An, nhận xét: “Hoa ở Vinh Phú có chất lượng ổn định, giá cả hợp lý nên rất dễ tiêu thụ. Năm nay mẫu mã đa dạng hơn, đặc biệt là cúc mâm xôi và thược dược được khách ưa chuộng. Chúng tôi thường đặt hàng trước để đảm bảo nguồn cung cho các chợ Tết.”

Theo các thương lái, thị trường hoa Tết năm nay khá sôi động do nhu cầu trang trí nhà cửa dịp đầu xuân tăng cao.

Giữ nghề truyền thống, nâng cao giá trị kinh tế

Nghề trồng hoa, cây cảnh ở Nghi Ân bắt đầu hình thành từ cuối thập niên 1980, khởi nguồn từ một số hộ dân ở xóm Kim Chi chuyển đổi cây trồng từ lúa kém hiệu quả sang hoa cúc, thược dược, layơn… Ban đầu chỉ mang tính thử nghiệm, nhưng cây bén đất, người bén nghề, dần hình thành nên tập quán canh tác mới, rồi phát triển thành phong trào tại các xóm Kim Mỹ, Kim Phúc nơi đây hội tụ những tinh hoa của nghề hoa, cây cảnh.

Những chậu cúc vàng rực, thược dược, đồng tiền… trải dài tạo nên bức tranh xuân rực rỡ giữa tiết trời se lạnh cuối năm.

Đến năm 2010, làng nghề hoa – cây cảnh Kim Chi được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là làng nghề truyền thống đầu tiên về hoa cây cảnh, mở ra thời kỳ phát triển mới. Từ đó đến nay, nghề trồng hoa tiếp tục lan rộng, giúp hàng trăm hộ dân không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu bền vững. Từ đó tạo nên động lực cho các hộ trồng hoa, tạo cây cảnh ngày càng chất lượng và đi vào chuyên canh, chuyên sâu về kỹ năng, tập trung kỹ thuật, nguồn vốn, đem lại hiệu quả thu nhập tăng thu hút người lao động ngày càng tăng hơn, tập trung sản xuất ra nhiều sản phẩm hoa cây cảnh có giá trị cao hơn, chất lượng hơn.

Theo ước tính, thu nhập từ hoa cảnh đạt 200-300 triệu đồng/ha, còn bonsai có thể lên tới 500-700 triệu đồng/ha. Nhiều hộ trồng hoa đã xây dựng được nhà cao tầng, mua sắm ôtô, trở thành “triệu phú làng hoa”. Nghề này cũng tạo việc làm thời vụ cho hàng trăm lao động địa phương, đặc biệt vào mùa cao điểm giáp Tết.

Làng hoa Nghi Ân vẫn lặng lẽ góp sắc hương, mang mùa xuân tươi mới đến với mọi nhà.

Theo lãnh đạo địa phương, trong thời gian tới, làng hoa Nghi Ân cũng định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thương mại điện tử vào sản xuất và tiêu thụ. Việc hình thành hợp tác xã hoa cảnh, nhãn hiệu tập thể “Hoa cây cảnh Nghi Ân” cũng đang được xúc tiến, nhằm tạo dấu ấn rõ ràng trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

Nghi Ân đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, trở thành trung tâm hoa cây cảnh trọng điểm không chỉ của tỉnh Nghệ An mà còn của toàn khu vực Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, để thành công, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền - người dân - doanh nghiệp, trong quy hoạch, vốn đầu tư, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm.

Bàn tay khéo léo và kinh nghiệm lâu năm của bà con đã thổi hồn vào từng cây hoa, để mỗi bông hoa không chỉ đẹp mà còn mang theo niềm hy vọng về một năm mới đủ đầy, sung túc.

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng phát triển, làng hoa Nghi Ân vẫn giữ được nét truyền thống của một vùng chuyên canh hoa lâu năm. Từ những bàn tay cần mẫn của người nông dân, sự năng động của thương lái đến sự đồng hành của chính quyền địa phương, sắc hoa nơi đây tiếp tục lan tỏa, mang theo niềm tin và hy vọng về một mùa xuân ấm áp, đủ đầy trên quê hương xứ Nghệ.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: kienthuc.net.vn