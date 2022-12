Nghệ An: Làng hoa tại TP Vinh tất bật vào vụ Tết

Chị Nguyễn Thị Phượng - chủ nhà vườn hoa, cây cảnh tại TP Vinh (Nghệ An) - chăm sóc hoa để chuẩn bị cho vụ kinh doanh dịp Tết. Ảnh: Quang Đại

Những ngày cuối năm, làng hoa cây cảnh Kim Phúc, Kim Chi (xã Nghi Ân, TP Vinh) đã tấp nập, nhộn nhịp khi những chuyến xe chở hàng hoa, cây cảnh từ khắp nơi: Đà Lạt, Hà Nội… đổ hàng về và những chuyến xe chở hoa từ làng đi nhập, đi bán lẻ tại các chợ. Cũng có nhiều khách hàng đến mua trực tiếp tại các nhà vườn dọc Quốc lộ 46 đi từ Vinh đến Cửa Lò.

Khách hàng đến mua hoa tại nhà vườn dọc Quốc lộ 46 từ TP Vinh đi Cửa Lò. Ảnh: Quang Đại

Anh Nguyễn Văn Hải - chủ nhà vườn chuyên kinh doanh hoa cây cảnh tại Nghi Ân - cho biết: “Từ cuối tháng 11, nhà vườn đã nhập các loại hoa, cây cảnh về phục vụ Tết. Vườn chúng tôi chủ yếu kinh doanh hoa hồng Đà Lạt, Hà Nội.

Hàng sau khi nhập về được tỉa cành, lá, vào chậu chăm sóc ổn định rồi xuất cho các đại lý và bán lẻ tại vườn. Trung bình mỗi ngày, cơ sở chúng tôi xuất ra thị trường 100 chậu hoa các loại”.

Theo anh Hải, do năm nay Nghệ An mưa lụt, thiên tai, hoa người dân trồng trên địa bàn bị hư hỏng, mất mùa, do đó các hộ kinh doanh chủ yếu nhập hoa từ Hà Nội, Đà Lạt về.

Nhiều loại hoa, cây cảnh với mức giá bình dân đã chuẩn bị sẵn sàng phục vụ khách dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Quang Đại

Các nhà vườn tại các làng hoa cây cảnh dịp này ngoài nhập các loại hoa đặc trưng phục vụ Tết như: Thược dược, dạ yến thảo, đỗ quyên, trạng nguyên… cũng tất bật hơn với việc xuất bán các cây cảnh cỡ lớn phục vụ cho các cơ quan, đơn vị, các công trình sân vườn gia đình vào dịp cuối năm.

Chị Nguyễn Thị Phượng - chủ nhà vườn kinh doanh hoa, cây cảnh tại xã Nghi Ân - cho hay: “Tết Nguyên đán là dịp kinh doanh tốt nhất trong năm, nên tôi đã chủ động nhập về rất nhiều loại hoa, cây cảnh phục vụ khách hàng. Tôi lựa chọn các loại hoa, cây cảnh phù hợp với nhu cầu, thị hiếu và khả năng tài chính của khách hàng nên năm nào cũng tiêu thụ cơ bản hết, không lo ế”.

Việc chăm sóc cây cảnh đòi hỏi kỹ thuật, chuyên nghiệp, công phu và rất vất vả. Nhiều hộ kinh doanh cho biết, để chia sẻ với khách hàng vừa trải qua 2 năm dịch bệnh khó khăn, các chủ hộ kinh doanh không tăng giá nhiều, giá cả các mặt hàng hoa, cây cảnh không tăng đột biến trong dịp Tết.

Ông Nguyễn Đình Trúc - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Ân - cho hay: “Đến thời điểm này, thị trường hoa, cây cảnh đã sôi động. Mỗi ngày có hàng chục xe ôtô chở hàng đến các nhà vườn. Toàn xã có 3 làng nghề hoa cây cảnh với khoảng gần 300 hộ kinh doanh, giải quyết việc làm cho khoảng gần 1.000 lao động. Có nhiều hộ kinh doanh rất phát đạt, trở thành tỉ phú từ nghề hoa, cây cảnh”.

Năm nay, giá cả các loại hoa cây cảnh tại TP Vinh ổn định, không tăng đột biến vào dịp Tết. Ảnh: Quang Đại

Thời điểm này, các đại lý kinh doanh hoa, cây cảnh dọc đại lộ Lê nin và Quốc lộ 46 từ Vinh xuôi Cửa Lò cũng đã đông người mua hơn. Theo một số chủ hộ kinh doanh, năm nay, thị trường hoa - cây cảnh phục vụ Tết khá đa dạng, phong phú về chủng loại, giá cả vừa phải nên dù vừa trải qua ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng sức mua không giảm là bao so với mọi năm.

Tết là dịp người dân có nhu cầu cao về hoa, cây cảnh để trang trí. Do đó, ngoài các làng hoa, các phố chuyên doanh bán hoa cây cảnh thì tại các chợ truyền thống dịp này cũng có những gian hàng hoa với đủ sắc màu, giá cả bình dân phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

