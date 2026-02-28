Xiaomi xác nhận thông tin người dùng vẫn luôn lo lắng

Nỗi lo của người dùng giờ đã thành hiện thực khi giám đốc sản phẩm thương hiệu con của Xiaomi là Redmi, Hu Xinxi, đã xác nhận việc tăng giá các mẫu smartphone tầm trung, bắt đầu tại Trung Quốc và có khả năng ảnh hưởng đến giá cả toàn cầu.

Smartphone Xiaomi và các thương hiệu con không thể tránh khỏi việc tăng giá

Ông Hu cho biết, sự gia tăng chi phí chip nhớ sẽ khiến giá thành sản phẩm của Xiaomi tăng lên. Tình trạng này tạo ra một chuỗi phản ứng: hàng hóa trở nên đắt hơn, các thương hiệu buộc phải điều chỉnh giá, người dùng mua ít hơn, và doanh số bán hàng giảm khiến chi phí trên mỗi sản phẩm càng cao. Cuối cùng, người dùng sẽ là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Giá smartphone Xiaomi sẽ tăng bao nhiêu?

Theo dữ liệu từ Counterpoint Research và IDC, giá trung bình của smartphone dự kiến tăng 6,9% trên toàn cầu trong năm nay. Tại Trung Quốc, mức tăng có thể dao động từ 15% đến 25% sau tháng 3/2026. Các mẫu cao cấp nhất của Xiaomi có thể tăng giá từ 300 đến 1.000 nhân dân tệ (tương đương 37 đến 123 EUR), trong khi các phiên bản có dung lượng 512 GB hoặc 1 TB có thể tăng giá lên đến 2.000 nhân dân tệ (247 EUR).

Chủ tịch Xiaomi, Lu Weibing, đã cảnh báo về khả năng tăng giá từ năm 2025, nhấn mạnh rằng áp lực chi phí sẽ gia tăng trong năm tiếp theo. Ông cũng chỉ ra rằng giá bộ nhớ cao đang làm tăng chi phí sản xuất điện thoại di động.

Một ví dụ điển hình là sự ra mắt của Redmi K90, vốn có giá từ 2.599 nhân dân tệ (321 EUR), trong khi Redmi K80 có giá từ 2.499 nhân dân tệ (309 EUR) khi ra mắt. Sự chênh lệch này đã gây ra nhiều phàn nàn từ người tiêu dùng Trung Quốc, và Xiaomi đã phải giải thích rằng nguyên nhân chính là do giá chip nhớ tăng cao.

Với thông tin xác nhận từ Redmi, rõ ràng sẽ có những điều chỉnh giá mới vào năm 2026. Do đó, nếu người dùng đang có ý định mua một thiết bị Redmi, hãy cân nhắc thực hiện sớm trước khi Xiaomi áp dụng điều chỉnh giá trên toàn cầu. Trong những tháng tới, người dùng có thể phải đối mặt với mức giá cao hơn khi nâng cấp smartphone của mình.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn