Real thua ngược Man City trên sân nhà

Trên sân nhà, Real nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo khác biệt ở phút 28. Rodrygo chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi ở các giải chính thức từ tháng 3 năm nay với một pha chạy chỗ và dứt điểm chéo góc đẳng cấp, sau đường kiến tạo của Jude Bellingham.

Tưởng chừng bàn mở tỷ số sẽ giúp chủ nhà thi đấu khởi sắc nhưng không, Real bất ngờ chùng xuống và để Man City gỡ hòa từ một tình huống cố định ở phút 35. Thibaut Courtois cản được cú đánh đầu cận thành của Josko Gvardiol nhưng bất lực trước pha đá bồi của Nico O'Reilly.

Thảm họa ập đến với đội chủ sân Bernabeu ở cuối hiệp một, khi Antonio Rudiger mắc sai lầm dẫn đến phạt đền. Từ cự ly 11 m, Erling Haaland tung cú sút lạnh lùng, giúp đội khách vượt lên dẫn 2-1.

Real Madrid bị dẫn ngược bởi sai lầm nơi hàng thủ.

Sang hiệp hai, Real vùng lên và có cơ hội ngon ăn để gỡ hòa. Phút 51, Bellingham đối mặt thủ môn nhưng lại lốp bóng ra ngoài trước sự tiếc nuối của đồng đội và người hâm mộ.

Dù Kylian Mbappe được đăng ký, HLV Xabi Alonso quyết định không tung cầu thủ người Pháp vào sân. Cựu thuyền trưởng Leverkusen đặt niềm tin vào Arda Guler, nhưng tài năng trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ, như thường lệ, vẫn chơi nhạt nhòa ở những trận cầu lớn.

Những phút cuối, Endrick bất ngờ được trao cơ hội. Tiền đạo người Brazil sớm để lại dấu ấn với một pha không chiến tốt. Hàng thủ Man City đã bị đánh bại nhưng bóng lại đi trúng khung gỗ.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên với chiến thắng đầu tiên sau 2 năm của Man City trước Real Madrid. Kết quả này khiến thầy trò Xabi Alonso tụt xuống vị trí thứ 7. Monaco và Benfica của Jose Mourinho sẽ là hai thử thách cuối của Real tại Champions League mùa này. Đại diện La Liga không được phép mắc thêm sai sót, nếu muốn giữ vị trí trong nhóm vào thẳng vòng knock-out.

Real Madrid đang bước vào thời điểm nhạy cảm nhất của mùa giải và Xabi Alonso, người từng được đón chào như biểu tượng của một kỷ nguyên mới, giờ đây trở thành tâm điểm của những lo ngại và tranh luận trong nội bộ CLB. Sự sa sút về phong độ, những kết quả thất vọng và không khí nặng nề trong phòng thay đồ có thể khiến nhà cầm quân sinh năm 1981 bị sa thải sớm.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn