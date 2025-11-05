Real Madrid lại gục ngã ở Anfield

Tỷ số: Liverpool 1-0 vs Real Madrid Cầu thủ ghi bàn: Alexis Mac Allister (61').

Real Madrid đến Anfield với hành trang là chuỗi 6 chiến thắng, trong khi Liverpool đã thua đến 3 trong 5 trận gần nhất. Dù có trong tay những quân bài ưng ý, HLV Xabi Alonso vẫn không thể giúp đại diện La Liga tránh khỏi trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân nhà của "Lữ đoàn đỏ".

Thất bại là xứng đáng với Kylian Mbappe và đồng đội, khi họ chơi lép vế trong phần lớn thời gian trận đấu, để rồi bị hạ gục bởi cú đánh đầu cận thành của Alexis Mac Allister ở phút 61. Nếu không có sự xuất sắc của Thibaut Courtois với 8 pha cứu thua, "Los Blancos" đã phải nhận thất bại nặng nề trước những pha tấn công như sóng vỗ bờ của đội chủ nhà.

Real thua trận đầu tại Champions League mùa này và giậm chân ở vị trí thứ 5 với 9 điểm. Liverpool xếp ngay sau với cùng 9 điểm nhưng hiệu số ít hơn (5 so với 6).

Real bất lực trước chủ nhà Liverpool.

Trận cầu trên sân Merseyside đã diễn ra cực kỳ căng thẳng và kịch tính, với nhiều tình tiết đáng chú ý, trong đó có sự trở lại của Trent Alexander-Arnold. Hậu vệ người Anh bắt đầu trận đấu trên ghế dự bị, chứng kiến cú sút vọt xà ngang của Alexis Mac Allister ngay những phút đầu. Sau đó, đến lượt Dominik Szoboszlai thử tài Courtois sau pha phối hợp ở trung lộ.

Tranh cãi bùng nổ ở phút 30 khi trọng tài Istvan Kovacs không cho Liverpool hưởng phạt đền sau tình huống Aurelien Tchouaméni để bóng chạm tay trong vùng cấm. Sự phẫn nộ của các cổ động viên Liverpool không làm giảm nhịp độ trận đấu, khi Szoboszlai tiếp tục thử vận may bằng cú sút xa đầy uy lực nhưng vẫn bị thủ môn đội khách hóa giải.

Sang hiệp hai, Courtois tiếp tục là người hùng với hàng loạt pha cứu thua trước những cú đánh đầu của Virgil van Dijk và Hugo Ekitike. Thủ môn người Bỉ đã làm mọi thứ có thể nhung rồi cũng bất lực trước pha dứt điểm cận thành của Mac Allister ở phút 61. Không hậu vệ áo trắng nào theo kèm tiền vệ người Argentina ở pha bóng này.

Alexander-Arnold được tung vào sân ở phút 81 trong tiếng la ó từ khán đài. Quãng thời gian ít ỏi là không đủ để ngôi sao người Anh lật ngược thế cờ. Chiến thắng này giúp Liverpool giành hai trận thắng liên tiếp đầu tiên kể từ tháng 9, trong khi Real Madrid tiếp tục chuỗi phong độ tệ hại trước các đội bóng Anh, chỉ thắng 2 trong 10 lần đối đầu gần nhất.

Chấm điểm cầu thủ 2 đội.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn