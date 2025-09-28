Real Madrid lập kỷ lục tệ hại sau 75 năm

Real Madrid đại bại ở derby thủ đô với Atletico.

Đây là chiến thắng đậm nhất của Atletico Madrid trước Real Madrid tại La Liga kể từ trận thắng 4-0 vào năm 2015. Đáng chú ý, lần gần nhất Atletico ghi được 5 bàn vào lưới Real Madrid đã từ năm 1950, đánh dấu một cột mốc lịch sử sau hơn bảy thập kỷ.

Cú đúp của Alvarez, cùng với các pha lập công từ trung vệ Robin Le Normand, hai tiền đạo Sorloth và Griezmann giúp Atletico Madrid có chiến thắng đậm khó tin 5-2 ở trận derby thủ đô. Nhờ thế, Atletico kéo dài chuỗi bất bại trước "Los Blancos" lên 6 trận tại La Liga, san bằng kỷ lục chuỗi bất bại dài nhất của họ trước đối thủ này trong lịch sử giải đấu.

Chiến thắng này không chỉ khẳng định sự thống trị của Atletico trong các cuộc đối đầu gần đây mà còn chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của Real Madrid dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso từ đầu mùa giải 2025/26.

Trước khi gặp Atletico, Real Madrid dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso đang có phong độ hoàn hảo, khi có chuỗi 7 trận toàn thắng tại La Liga (6 trận) và Champions League mùa giải 2025/26.

