Rác thải chất đống cao ngút hai bên đường ở trung tâm đô thị Nghệ An

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Phạm Hữu Thắng, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An cho biết, trước tình trạng rác từ cây xanh bị đổ gãy do bão số 5 và số 10 và yêu cầu phải thu dọn trong thời gian ngắn, công ty đã xin ý kiến cơ quan chức năng sử dụng khu đất trống hai bên đường D3 để tập kết rác thải trước khi đưa đến nơi xử lý. Tuy nhiên, thời gian sau bão, nhiều khu dân cư, nhiều đơn vị tiếp tục cắt tỉa cây xanh. Lượng rác thải lớn phải thu gom, dẫn đến điểm tập kết rác thải quá tải. Mỗi ngày, người dân lại mang thêm rác thải sinh hoạt khiến tình trạng quá tải lại trầm trọng hơn.