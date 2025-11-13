Rác thải chất đống cao ngút hai bên đường ở trung tâm đô thị Nghệ An

Rác chất thành đống hai bên con đường ở trung tâm đô thị Vinh.
Theo ghi nhận của phóng viên, một lượng lớn thân, cành cây đã được tập kết dọc hai bên đường D3 (con đường này nối đường Đặng Thai Mai và Nguyễn Chí Thanh ở phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) kéo dài gần hết tuyến. Có một số đoạn đường rác thải chất cao đến khoảng 3m - 4m.
Được biết, sau cơn bão số 5 và số 10, có hàng chục nghìn cây xanh bị gãy đổ, với lượng rác khổng lồ, con đường này được sử dụng làm điểm tập kết rác thải tạm. Từ đó đến nay sau hơn 2 tháng, điểm tập kết rác thải tạm này đã trở nên quá tải, chất đống hai bên đường cao vút.
Mặc dù, có biển nghiêm cấm xả rác nhưng nhiều người dân vẫn ngang nhiên tập kết rác ở đây.
Tại khu vực này, xuất hiện một số điểm tập kết rác thải sinh hoạt, để lẫn lộn với cành cây bốc mùi hôi thối. "Rất mong chính quyền địa phương sớm xử lý rác hai bên đường trả lại hiện trạng ban đầu. Ngày nào tôi đi làm qua đây cũng nghe mùi hôi. Hơn thế nữa có nhiều hôm rác quá tải tràn xuống làn đường gây cản trở giao thông", chị Nguyễn Thị Thu, trú tại phường Vinh Hưng cho biết.
Theo người dân sống gần khu vực tập kết này đã có đôi lần xảy ra cháy, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng hạ tầng kỹ thuật, mỹ quan đô thị và đời sống người dân.
Người dân ngang nhiên đưa rác thải sinh hoạt ra đổ ở hai bên đường.
Mưa xuống nước đọng lại, gây ra mùi hôi thối.
Theo ghi nhận, đây là tuyến đường có lưu lượng người tham gia giao thông qua lại khá đông đúc. Lượng rác tấp đầy hai bên đường gây mất mỹ quan đô thị.
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Phạm Hữu Thắng, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An cho biết, trước tình trạng rác từ cây xanh bị đổ gãy do bão số 5 và số 10 và yêu cầu phải thu dọn trong thời gian ngắn, công ty đã xin ý kiến cơ quan chức năng sử dụng khu đất trống hai bên đường D3 để tập kết rác thải trước khi đưa đến nơi xử lý. Tuy nhiên, thời gian sau bão, nhiều khu dân cư, nhiều đơn vị tiếp tục cắt tỉa cây xanh. Lượng rác thải lớn phải thu gom, dẫn đến điểm tập kết rác thải quá tải. Mỗi ngày, người dân lại mang thêm rác thải sinh hoạt khiến tình trạng quá tải lại trầm trọng hơn.
Phía công ty phải 2 tốp công nhân thay nhau giám sát và thu gom ngay khi phát hiện người dân đổ rác thải. Đồng thời, thu gom số rác thải tràn xuống đường để đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy,....
“Phía tỉnh đã ra văn bản giao công ty phối hợp với phường Vinh Hưng, sở Xây dựng, sở Nông nghiệp và Môi trường,…thống nhất phương án để xử lý rác ở con đường D3. Sau khi họp bàn, các bên thông nhất phương án cho các doanh nghiệp và người dân tận thu rác gỗ cây làm chất đốt, còn lại lá phân huỷ và chất thải phía công ty sẽ tiến hành xúc đi xử lý theo quy định. Các doanh nghiệp cũng hứa sẽ thu gom rác trong thời gian sớm nhất có thể. Hàng ngày công ty vẫn phân công xe rác mang các loại rác thải đã phân huỷ đi xử lý”, ông Thắng cho biết thêm.
Tác giả: Hà Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn