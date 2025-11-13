Cho ý kiến dự thảo Báo cáo công tác đối ngoại tỉnh Nghệ An năm 2025 và Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2026

Quang cảnh cuộc họp

Theo dự thảo báo cáo, năm 2025, công tác đối ngoại của tỉnh được triển khai đồng bộ, quyết liệt trên ba trụ cột (đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân), tiếp tục khởi sắc với nhiều hoạt động nổi bật, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao vị thế, uy tín của tỉnh.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Khánh Thục báo cáo dự thảo công tác đối ngoại năm 2025

Công tác đối ngoại Đảng được triển khai quyết liệt với việc chỉ đạo nghiêm túc công tác quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; tăng cường quan hệ đối ngoại Đảng với các địa phương có quan hệ truyền thống và các đối tác tiềm năng như các tỉnh của Lào, Trung Quốc, Liên bang Nga, Cu-ba.

Công tác ngoại giao Nhà nước được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế được triển khai sôi nổi, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực như tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế với tinh thần trọng thị, tiết kiệm, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho đối tác.

Công tác ngoại giao kinh tế đã được triển khai tích cực, toàn diện, chuyển biến sâu sắc về chất và lượng, đạt nhiều kết quả nổi bật, tiếp tục đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh đã phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương, các nhà đầu tư hạ tầng, các đối tác chiến lược để quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư của tỉnh tới các đối tác, quốc gia trên thế giới. Đẩy mạnh công tác kết nối đầu tư với các nhà đầu tư đến từ các nước, vùng lãnh thổ: Hàn Quốc, Đài Loan, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, các nước châu Âu nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các nhà đầu tư hạ tầng VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt kết nối và làm việc với các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam…

Năm 2025, số người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ước khoảng 17.000 người (đạt 106,25% kế hoạch năm, đạt 82,93% so với năm 2024); lao động chủ yếu tập trung vào các thị trường chính như: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước Đông Âu… Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt 3.128 triệu USD, tăng 34%/cùng kỳ 2024; kim ngạch nhập khẩu đạt 2.727,5 triệu USD, tăng 48,5% so với cùng kỳ 2024. Hàng hóa được xuất khẩu sang 145 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với các thị trường tiêu biểu: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trên địa bàn tỉnh cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn đầu tư đăng ký cấp mới 301,9 triệu USD; điều chỉnh vốn 15 lượt dự án với số vốn điều chỉnh tăng thêm là 675,3 triệu USD; tổng vốn cấp mới và điều chỉnh là 977,2 triệu USD. Các dự án FDI triển khai thực hiện trên địa bàn đã có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy xuất khẩu, đóng góp vào ngân sách nhà nước của tỉnh.

Công tác quản lý biên giới tiếp tục được triển khai hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên biên giới và đảm bảo toàn vẹn biên giới biển. Các hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục được triển khai hiệu quả, từng bước đi vào chiều sâu, thiết thực.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác đối ngoại của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc sau: Một số Sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh chưa thực sự chủ động trong triển khai các hoạt động đối ngoại; việc mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài tiềm năng, phù hợp với định hướng phát triển của đơn vị còn hạn chế. Các vấn đề về nhân lực, lao động để đáp ứng được yêu cầu ngày càng lớn của các doanh nghiệp FDI ngày càng khó khăn. Công tác trao đổi thông tin, phối hợp hoạt động hai bên khu vực biên giới đôi lúc chưa kịp thời…

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã đề xuất một số nội dung trong Chương trình đối ngoại năm 2026. Theo đó, trong năm 2026 tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại. Tăng cường đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước; ngoại giao kinh tế; đối ngoại nhân dân... Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào của các cơ quan, đơn vị trong năm.

Tại cuộc họp, các thành viên dự họp đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thêm tình hình của tỉnh sau thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; bổ sung kết quả các chuyến công tác của các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh tại các địa phương trong và ngoài nước về xúc tiến đầu tư; bổ sung thêm các đoàn ra, đoàn vào trong năm của các đơn vị…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu cơ quan soạn thảo rà soát, bổ sung thêm ý kiến các thành viên dự họp để hoàn thiện dự thảo báo cáo. Các Sở, ngành phối hợp với Sở Ngoại vụ để rà soát lại các đoàn ra, đoàn vào của đơn vị trong năm 2026. Các hoạt động đối ngoại phải đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, toàn diện, sâu rộng, phù hợp với điều kiện của tỉnh.

