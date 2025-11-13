Từ khát vọng đến hành động - Tuổi trẻ Nghệ An vững bước vào nhiệm kỳ mới

Dấu ấn một nhiệm kỳ

Sáng 13/11, tại phường Thành Vinh (Nghệ An), Hội nghị đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 chính thức khai mạc với sự tham dự của 335 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 700.000 thanh niên toàn tỉnh.

Hội nghị là dấu mốc quan trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và trách nhiệm của tuổi trẻ Nghệ An trong giai đoạn mới, thời kỳ đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong chương trình làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp cho giai đoạn 2025 - 2029.

Hội nghị cũng tiến hành hiệp thương cử Ủy ban Hội khóa mới, gồm những gương mặt tiêu biểu, có bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến, nhằm dẫn dắt tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh, gần gũi, đồng hành cùng thanh niên trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hội nghị của niềm tin, trí tuệ và khát vọng

Trong thời gian qua, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã trở thành ngọn lửa lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Nghệ An.

Từ những vùng nông thôn xa xôi, miền núi hẻo lánh đến các đô thị nhộn nhịp và hải đảo, màu áo xanh tình nguyện của thanh niên luôn hiện diện, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và thúc đẩy chuyển đổi số.

Chủ trì Hội nghị.

Gắn với phong trào này, các cuộc vận động như “Thanh niên Việt Nam yêu nước”, “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc”, “Học tập, sáng tạo, khởi nghiệp”, “Tình nguyện vì cộng đồng” đã trở thành những điểm sáng nổi bật, tạo động lực mạnh mẽ cho các cấp bộ Hội.

Nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả được triển khai, trong đó nổi bật là 5 Diễn đàn, Ngày hội “Tuổi trẻ với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa dân tộc”, 10 câu lạc bộ văn hóa Thái và Gia đình trẻ, 21 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, cùng 461 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 11.500 đoàn viên tham gia.

Hàng trăm công trình, phần việc thanh niên đã góp phần thay đổi diện mạo quê hương, tạo sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi và hỗ trợ hàng nghìn học sinh miền núi có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên của Hội như Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Sinh viên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tập hợp đông đảo trí thức trẻ, sinh viên và doanh nhân có trách nhiệm xã hội cao.

Các đại biểu làm lễ dâng hoa, dâng hương và báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Với gần 200 hội viên doanh nhân trẻ, 600 hội viên thầy thuốc trẻ và hơn 19.000 hội viên sinh viên, các hoạt động sáng tạo, nhân văn do họ triển khai đã góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp và hình ảnh năng động, xung kích của tuổi trẻ Nghệ An trong cộng đồng.

Khơi dậy trí tuệ và khát vọng cống hiến

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, với tinh thần “Phát triển toàn diện - Hành động thiết thực - Vững bước vào kỷ nguyên mới”, mỗi đại biểu cần phát huy trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng cống hiến để góp phần vào thành công của Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn kêu gọi tuổi trẻ Nghệ An tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Xô Viết anh hùng, dám nghĩ, dám làm, xây dựng hoài bão lớn, tự tin hội nhập và phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao những kết quả nổi bật mà công tác Hội đạt được thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ông nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, tổ chức Hội cần tập trung xây dựng lớp thanh niên mới có tâm, có trí, có tài, có trách nhiệm; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo; tiên phong trong chuyển đổi số và củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, linh hoạt, gần gũi hơn với thanh niên.

Củng cố tổ chức, lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa VII khép lại trong không khí phấn khởi, tràn đầy niềm tin và kỳ vọng. Một nhiệm kỳ mới bắt đầu, mở ra cơ hội để tuổi trẻ Nghệ An tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Mỗi đại biểu trở về cơ sở không chỉ mang theo những quyết sách, định hướng của Hội, mà còn mang theo nhiệt huyết, trí tuệ và khát vọng cống hiến, lan tỏa trong cộng đồng, góp phần hình thành lớp thanh niên mới - vừa hồng vừa chuyên, có tâm, có trí, có tài và có trách nhiệm.

Những phong trào, mô hình và công trình ý nghĩa mà thanh niên Nghệ An đã thực hiện sẽ tiếp tục tạo dấu ấn sâu sắc trong đời sống cộng đồng, từ nông thôn đến đô thị, từ miền núi đến miền biển.

Nhân dịp Hội nghị, 3 tập thể và 5 cá nhân vinh dự được trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên trong giai đoạn 2024 - 2025.

Những việc làm thiết thực ấy không chỉ góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh và hiện đại, mà còn nuôi dưỡng khát vọng, bản lĩnh và tinh thần tiên phong của tuổi trẻ, để mỗi người trẻ xứ Nghệ tự tin hội nhập, vững bước trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị lần này không chỉ là sự kiện tổng kết công tác Hội, mà còn là bước khởi đầu cho hành trình mới, nơi tuổi trẻ Nghệ An tiếp tục viết tiếp câu chuyện cống hiến, tạo nên những giá trị bền vững và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: Báo Công Lý