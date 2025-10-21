Nghệ An: Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Tính đến ngày 30/9/2025, toàn tỉnh Nghệ An đã giải ngân 4.624 tỷ đồng vốn đầu tư công, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024 gần 10%.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 30/9, địa phương này mới giải ngân được 4.624 tỷ đồng, đạt 45,27% tổng kế hoạch đầu tư công năm 2025 và đạt 50,99% kế hoạch vốn đã giao đầu năm, thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2024 (60,26%).

Trong tổng số vốn được Chính phủ giao hơn 10.215 tỷ đồng, tỉnh Nghệ An đã phân bổ chi tiết gần 9.986 tỷ đồng (đạt 97,75%). Tuy nhiên, một số nguồn vốn vẫn chưa được phân bổ hoặc chưa đủ điều kiện giao, chiếm khoảng 2,25%, tương ứng 229,8 tỷ đồng chủ yếu liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án chuẩn bị đầu tư tuyến cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn (đoạn Vinh - Thanh Thủy).

Trong đó, các nguồn có tỷ lệ giải ngân cao gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng nông thôn mới (81%), CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (47%) và ngân sách địa phương (39,38%). Ngược lại, các nguồn vốn ngân sách trung ương trong nước, vốn nước ngoài và CTMTQG giảm nghèo bền vững đều đạt dưới mức bình quân, chỉ từ 27–30%.

Đáng chú ý, kế hoạch vốn các năm trước kéo dài sang năm 2025 (973 tỷ đồng) mới giải ngân được 319 tỷ đồng, đạt 32,79%. Trong đó, tỷ lệ giải ngân cao nhất thuộc nguồn vốn nước ngoài (78,35%), còn lại nhiều nguồn như CTMTQG nông thôn mới hay phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn đạt thấp, chỉ từ 13–31%.

Theo Sở Tài chính, nguyên nhân chính của tiến độ chậm đến từ quy trình chuyển đổi mô hình chính quyền 2 cấp, dẫn đến việc chuyển chủ đầu tư hàng loạt dự án về các xã, phường, cùng với việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn chưa kịp thời.

Để khắc phục tình trạng giải ngân chậm, UBND tỉnh Nghệ An đã xác định đẩy nhanh tiến độ giải ngân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu trong quý IV/2025. Tỉnh đã thành lập Tổ công tác về đầu tư công; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, công điện và quyết định đôn đốc. Các chủ đầu tư được yêu cầu xây dựng cam kết giải ngân theo tháng, cập nhật kết quả 10 ngày/lần để báo cáo lãnh đạo tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An đang rà soát điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, chuyển đổi nguồn vốn phù hợp sau khi tổ chức lại chính quyền hai cấp, và kiến nghị Trung ương cho phép điều chỉnh một số khoản vốn Chương trình MTQG sang các dự án cấp thiết nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2 dự án trọng điểm liên vùng cũng được đặc biệt theo dõi gồm: Đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đã giải ngân 123 tỷ đồng trong kế hoạch 435 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành thảm nhựa toàn tuyến trước 20/12/2025. Đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn (đoạn Vinh - Thanh Thủy) đang hoàn thiện thủ tục phê duyệt chuẩn bị đầu tư, sau khi được Thủ tướng giao bổ sung 100 tỷ đồng vốn chuẩn bị đầu tư.

Trước thực trạng này, ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc trong bàn giao hồ sơ và kiện toàn tổ chức bộ máy các Ban Quản lý dự án. Riêng các đơn vị có vốn giải ngân lớn phải tập trung tối đa nhân lực, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành kế hoạch năm 2025. Sở Tài chính được giao điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có tiến độ tốt; kiên quyết không giao thêm nhiệm vụ cho chủ đầu tư yếu kém.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn