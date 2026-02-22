Nghệ An quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm ở Nghệ An. Ảnh: Văn Thanh

Nghệ An phân công rõ người, rõ việc, siết chặt kỷ luật giải ngân

Ngay từ những tháng đầu năm 2026, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 647/QĐ-UBND về phân công nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công. Việc ban hành quyết định ngay từ đầu năm cho thấy tinh thần chủ động, quyết liệt trong điều hành kế hoạch vốn, tránh tình trạng “nước đến chân mới nhảy” như những năm trước.

Theo đó, trách nhiệm được giao cụ thể cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường và các chủ đầu tư. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ các dự án theo lĩnh vực phụ trách, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026. Không chỉ chỉ đạo trên giấy tờ, lãnh đạo tỉnh còn phải kiểm tra thực tế tại công trường, làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng dự án.

Cùng với đó, Giám đốc các sở, ngành được yêu cầu tăng cường theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân, chủ động xử lý vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết. Việc tổ chức các đoàn kiểm tra thực địa theo lĩnh vực phụ trách được xác định là nhiệm vụ thường xuyên nhằm bảo đảm tiến độ các dự án không bị “đứt gãy” ngay từ khâu triển khai đầu năm.

Một điểm nhấn quan trọng trong chỉ đạo của tỉnh Nghệ An là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư công. Nghệ An yêu cầu bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm xử lý hồ sơ dự án, phấn đấu cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục và không trả hồ sơ quá một lần. Đây được xem là giải pháp then chốt để tháo gỡ “nút thắt” thủ tục – nguyên nhân chính khiến tiến độ giải ngân nhiều năm qua chưa đạt kỳ vọng.

Song song với cải cách thủ tục, Sở Tài chính được giao ưu tiên bảo đảm nguồn vốn cho đầu tư phát triển, chỉ đạo nhập hệ thống TABMIS kịp thời để tạo điều kiện cho các chủ đầu tư giải ngân. Định kỳ 10 ngày một lần, cơ quan này phải tổng hợp tình hình giải ngân theo từng chủ đầu tư, báo cáo UBND tỉnh và thông báo đến các sở, ngành, địa phương để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh.

Kho bạc Nhà nước khu vực XI và các phòng giao dịch tại Nghệ An cũng được đề nghị hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thanh toán, xử lý kịp thời vướng mắc về thủ tục, bảo đảm dòng vốn được giải ngân thông suốt, đúng quy định.

Ở cấp cơ sở, chính quyền các xã, phường được yêu cầu tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, kịp thời bàn giao mặt bằng sạch để triển khai dự án. Trong khi đó, các ban quản lý dự án và chủ đầu tư phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu huy động máy móc, nhân lực, vật liệu để thi công, tạo khối lượng giải ngân ngay từ đầu năm.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Nghệ An xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và cá nhân liên quan trong năm 2026. Điều này thể hiện rõ quan điểm gắn trách nhiệm cá nhân với hiệu quả giải ngân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công.

Tập trung dự án trọng điểm, quyết tâm xóa nợ đọng xây dựng cơ bản

Bên cạnh việc phân công nhiệm vụ cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An còn ban hành Công văn số 1687/UBND-KT yêu cầu các cấp, các ngành tập trung cao độ cho công tác đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và từng bước xóa bỏ nợ đọng xây dựng cơ bản.

Triển khai Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh Nghệ An đưa ra lộ trình rõ ràng và các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn trong điều hành đầu tư công. Các chủ đầu tư được yêu cầu nâng cao chất lượng từ khâu chuẩn bị dự án, lựa chọn nhà thầu có năng lực, công nghệ hiện đại, đồng thời lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được nhấn mạnh là tiêu chí quan trọng trong đánh giá cán bộ theo quy định của Bộ Chính trị, qua đó nâng cao trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chuyên ngành tiếp tục cắt giảm mạnh thời gian xử lý hồ sơ, không trả lại hồ sơ quá một lần, ưu tiên giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư công. Cách làm này góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn.

Về định hướng trọng tâm, Nghệ An tập trung nguồn lực cho các dự án động lực, dự án quan trọng quốc gia như tuyến đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy và đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, tạo sức lan tỏa phát triển hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng.

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương mới, tỉnh Nghệ An yêu cầu khẩn trương bàn giao dự án, hồ sơ, tài liệu giữa các đơn vị liên quan trước thời hạn quy định để tránh gián đoạn quá trình triển khai và giải ngân. Đồng thời, toàn bộ các dự án dở dang từ cấp huyện, cấp xã cũ sẽ được rà soát, đánh giá lại tính cần thiết và hiệu quả; những dự án không bảo đảm nguồn vốn hoặc kém hiệu quả sẽ bị dừng hoặc hủy bỏ, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Song song với thúc đẩy giải ngân, Nghệ An đặt mục tiêu xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản chậm nhất đến năm 2029, ưu tiên thanh toán cho các công trình đã hoàn thành, đã quyết toán. Tỉnh cũng xây dựng cơ chế hỗ trợ từ ngân sách cho các địa phương có nguồn thu hạn chế để chủ động xử lý nợ, bảo đảm tính bền vững trong quản lý đầu tư công.

Đáng lưu ý, tỉnh nghiêm cấm việc yêu cầu doanh nghiệp, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư khi dự án chưa được phê duyệt chủ trương hoặc chưa được bố trí vốn, nhằm ngăn chặn phát sinh nợ đọng kéo dài. Các cơ quan, địa phương vi phạm về chất lượng, tiến độ hoặc nghiệm thu không đúng thực tế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Với hàng loạt giải pháp đồng bộ, từ phân công trách nhiệm, cải cách thủ tục, bảo đảm nguồn vốn đến siết chặt kỷ luật đầu tư công, Nghệ An đang thể hiện quyết tâm cao trong đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Đây không chỉ là nhiệm vụ tài chính đơn thuần, mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng và nâng cao hiệu quả quản trị phát triển trong giai đoạn mới.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn