Giải ngân hơn 58 tỉ đồng hỗ trợ sinh hoạt cho sinh viên sư phạm Trường ĐH Sài Gòn

Trường đại học Sài Gòn đã giải ngân hơn 58 tỉ đồng hỗ trợ sinh hoạt cho trên 1.000 sinh viên sư phạm - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Sáng 2-1, ông La Thanh Hùng, Chánh văn phòng Trường đại học Sài Gòn, xác nhận Kho bạc Nhà nước đã giải ngân kinh phí và nhà trường đã hoàn tất việc chuyển hơn 58 tỉ đồng hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm các khóa của trường.

Hơn 1.000 sinh viên sư phạm đã nhận hỗ trợ sinh hoạt phí

Theo đó, hơn 1.000 sinh viên sư phạm khóa 2023 và khóa 2024 đã nhận được tiền hỗ trợ sinh hoạt. Cụ thể, sinh viên khóa 23 nhận khoảng 72,6 triệu đồng/người, tương ứng hai năm học; sinh viên khóa 24 nhận khoảng 36,3 triệu đồng/người, tương ứng 10 tháng học của năm học 2024-2025.

Ông Hùng cho biết đối với các phản ánh của sinh viên sư phạm vào tháng 11-2025, đến nay các sinh viên đã nhận đủ tiền hỗ trợ sinh hoạt phí theo quy định. Cụ thể, sinh viên theo phương thức giao nhiệm vụ khóa 2021 đã được chi trả hơn 9 tỉ đồng; sinh viên đăng ký theo nhu cầu xã hội khóa 2021 đã được chi hơn 2,7 tỉ đồng.

Đối với các phản ánh gần đây, trường đã chi trả tiền hỗ trợ sinh hoạt cho sinh viên khóa 2023 và 2024, với hơn 500 sinh viên mỗi khóa. Trong đó, tổng kinh phí giải ngân cho khóa 2023 là hơn 39 tỉ đồng, còn khóa 2024 là hơn 19 tỉ đồng.

Đây là diễn biến mới nhất sau khi nhiều sinh viên sư phạm của trường phản ánh việc chậm nhận tiền hỗ trợ sinh hoạt phí (3,63 triệu đồng/tháng) trong thời gian dài, gây áp lực tài chính cho họ và gia đình.

"Hiện vẫn còn một số sinh viên thuộc diện được hưởng hỗ trợ sinh hoạt phí theo nghị định 116 nhưng chưa nhận được tiền do kinh phí chưa được chuyển về tài khoản của trường, không phải do nhà trường chậm chi trả", ông Hùng cho hay.

Sinh viên sư phạm khó khăn có thể liên hệ trường để được hỗ trợ

Trước đó, ngày 25-12-2025, Trường đại học Sài Gòn đã có thông báo phản hồi các ý kiến liên quan đến tiến độ chi trả sinh hoạt phí theo nghị định 116. Theo nhà trường, thời gian qua ban giám hiệu và các đơn vị chức năng ghi nhận nhiều ý kiến, tâm tư và lo lắng của sinh viên khối ngành sư phạm về việc chậm chi trả khoản hỗ trợ sinh hoạt phí.

Nhà trường cho biết đã theo dõi sát và tiếp nhận các phản ánh từ sinh viên trên mạng xã hội cũng như trên báo chí gần đây. Việc chậm nhận sinh hoạt phí theo nghị định 116 được xác định đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt hằng ngày của sinh viên.

Liên quan vấn đề trên, Trường đại học Sài Gòn cho hay đang tích cực phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cùng Kho bạc Nhà nước khu vực II để hoàn tất thủ tục giải ngân, làm cơ sở chi trả sinh hoạt phí cho sinh viên thông qua tài khoản ngân hàng trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian chờ chi trả, sinh viên sư phạm gặp khó khăn có thể liên hệ trực tiếp Phòng Công tác sinh viên để được xem xét, hỗ trợ kịp thời.

Không thực hiện cam kết, sinh viên sư phạm phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ Theo nghị định 116/2020/NĐ của Chính phủ, sinh viên sư phạm gồm ba diện: đào tạo theo nhu cầu xã hội; giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu; tự do. Sinh viên sư phạm thuộc diện đào tạo theo nhu cầu xã hội hay giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sẽ được miễn 100% học phí và hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng tiền sinh hoạt, tối đa 10 tháng/năm học. Kinh phí từ ngân sách của các địa phương, bộ, ngành, thông qua hình thức đặt hàng với các trường. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên phải công tác trong ngành giáo dục ít nhất hai năm; trường hợp không thực hiện đúng cam kết, tự ý thôi học, chuyển ngành hoặc không hoàn thành chương trình đào tạo sẽ phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí đã nhận.

Tác giả: Trần Huỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn