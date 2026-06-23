Quỳnh Anh Shyn rất hạn chế ăn 2 món vạn người mê để giữ cơ bụng số 11 săn chắc

Mới đây, thông tin fashionista Quỳnh Anh Shyn được bạn trai cầu hôn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên cạnh chuyện tình ngọt ngào, nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng vóc dáng săn chắc, quyến rũ của cô cũng trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm.

Trong những hình ảnh được chia sẻ gần đây, Quỳnh Anh Shyn gây ấn tượng với vòng eo thon gọn, cơ bụng số 11 rõ nét và thân hình cân đối. Điều đáng nói là để duy trì vóc dáng này, người đẹp không lựa chọn những chế độ ăn kiêng cực đoan mà tập trung xây dựng lối sống lành mạnh, đồng thời hạn chế một số món ăn quen thuộc được rất nhiều người yêu thích.

2 món ăn "vạn người mê" nhưng Quỳnh Anh Shyn hạn chế để giữ dáng

1. Đồ chiên rán

Gà rán, khoai tây chiên, xúc xích chiên, nem rán hay các món ăn nhanh là những món khoái khẩu của không ít người. Tuy nhiên, đây lại là nhóm thực phẩm Quỳnh Anh Shyn cố gắng hạn chế trong thực đơn hàng ngày.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đồ chiên rán thường chứa nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa (trans fat). Khi tiêu thụ thường xuyên, cơ thể dễ tích tụ năng lượng dư thừa dưới dạng mỡ, đặc biệt là vùng bụng.

Không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng, việc ăn nhiều đồ chiên còn có thể làm gia tăng phản ứng viêm trong cơ thể, ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và quá trình trao đổi chất.

Đối với những người đang muốn sở hữu vòng eo săn chắc hay cơ bụng số 11 như Quỳnh Anh Shyn, việc cắt giảm các món chiên rán là bước đi rất quan trọng. Thay vì chiên ngập dầu, các chuyên gia khuyến khích ưu tiên các phương pháp chế biến như hấp, luộc, áp chảo ít dầu hoặc nướng.

2. Thực phẩm chứa đường tinh luyện

Nhóm thực phẩm thứ hai được người đẹp hạn chế là các món chứa nhiều đường tinh luyện như trà sữa, bánh ngọt, nước ngọt có gas, kem hay các loại bánh quy công nghiệp.

Đây đều là những món ăn hấp dẫn, dễ tạo cảm giác vui vẻ khi thưởng thức nhưng lại là "kẻ thù" của vòng eo.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc tiêu thụ quá nhiều đường tự do có liên quan đến nguy cơ tăng cân, béo phì và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Khi cơ thể nạp lượng lớn đường tinh luyện, đường huyết tăng nhanh khiến hormone insulin được tiết ra nhiều hơn. Nếu năng lượng không được sử dụng hết, phần dư thừa sẽ được chuyển hóa thành mỡ dự trữ, đặc biệt ở vùng bụng.

Đó cũng là lý do nhiều người dù ăn không quá nhiều nhưng vẫn khó giảm mỡ bụng nếu thường xuyên uống trà sữa, nước ngọt hoặc ăn bánh ngọt.

Đối với Quỳnh Anh Shyn, việc hạn chế đường tinh luyện không đồng nghĩa với cắt bỏ hoàn toàn đồ ngọt. Thay vào đó, cô ưu tiên nguồn đường tự nhiên từ trái cây tươi, giúp bổ sung vitamin, chất xơ và tạo cảm giác no lâu hơn.

Những thói quen khác giúp Quỳnh Anh Shyn duy trì vóc dáng đáng ngưỡng mộ

Kết hợp cardio, yoga và pilates

Quỳnh Anh Shyn thường xuyên vận động bằng cách kết hợp nhiều hình thức tập luyện khác nhau.

Các bài tập cardio giúp đốt cháy calo hiệu quả, hỗ trợ giảm mỡ toàn thân. Trong khi đó, yoga và pilates giúp tăng độ dẻo dai, cải thiện tư thế, siết cơ và tạo đường nét mềm mại cho cơ thể.

Đặc biệt, pilates được nhiều chuyên gia đánh giá là bộ môn hỗ trợ rất tốt cho vùng cơ trung tâm (core), bao gồm cơ bụng, lưng dưới và hông. Đây cũng là một trong những bí quyết giúp nhiều người nổi tiếng duy trì vòng eo săn chắc.