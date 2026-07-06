Quy đổi IELTS thành điểm tiếng Anh khi xét tuyển sẽ không được nhận hỗ trợ 3,7-5,5 triệu đồng

Việt Nam có hơn 770.000 người học thuộc khối ngành STEM, chiếm tỷ lệ 29% tổng số sinh viên.

Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách 111 ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ mà sinh viên được hỗ trợ 3,7-5,5 triệu đồng mỗi tháng kể từ năm học tới, theo Nghị định 179 của Chính phủ quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kĩ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Bộ GD-ĐT cho biết, chính sách học bổng sẽ tạo động lực cho học sinh ở bậc THPT, dù có điều kiện kinh tế hay không, đều có thể theo đuổi các ngành STEM. Mục tiêu sau 3-5 năm nữa, nguồn nhân lực nhóm ngành này trên cả nước sẽ dồi dào hơn, đạt mục tiêu 35% người học đến năm 2030.

Tuy nhiên, một trong những lưu ý với thí sinh dự xét tuyển đại học năm nay là Nghị định 179 của Chính phủ hướng tới 2 nhóm đối tượng sinh viên.

Thứ nhất, đoạt giải nhất, nhì, ba trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế dành cho học sinh THPT theo quy định của Bộ GD-ĐT; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét duyệt.

Thứ hai, tổng điểm môn Toán và hai trong các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học và tiếng Anh của kì thi tốt nghiệp THPT từ 22,50 trở lên theo thang điểm 30 không bao gồm điểm ưu tiên, điểm cộng và trúng tuyển thuộc nhóm 30% thí sinh đạt điểm trúng tuyển cao nhất cùng nhóm ngành đào tạo trên phạm vi toàn quốc trong đợt xét tuyển chung của năm tuyển sinh.

Như vậy, ngoài những thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, các thí sinh còn lại dù xét tuyển phương thức nào, điểm thi tốt nghiệp THPT các tổ hợp có môn Toán và 2 môn trong các môn Vật lí, Hóa, Sinh, tiếng Anh phải đạt từ 22,5 điểm trở lên và trúng tuyển thuộc nhóm 30% thí sinh đạt điểm trúng tuyển cao nhất.

Đối chiếu những quy định này thì thí sinh trúng tuyển bằng tổ hợp có môn tiếng Anh quy đổi từ chứng chỉ IELTS, TOEIC nếu không thi tốt nghiệp môn này hoặc có thi nhưng không đạt tổng điểm theo quy định đều không được cấp học bổng.

Giải thích về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT cho biết, việc quy đổi chứng chỉ mỗi trường có chính sách, chủ trương, cách thức nên chỉ dựa vào điểm thi tốt nghiệp ba môn trong tổ hợp, không dựa vào điểm quy đổi, không điểm cộng, không điểm ưu tiên.

Mặc dù Nghị định ban hành sau khi thí sinh đã đăng ký thi tốt nghiệp THPT và đã không đăng ký thi môn Tiếng Anh mà dùng chứng chỉ IELTS để quy đổi nhưng theo ông Thảo, Bộ đã trình dự thảo Nghị định với Chính phủ vào cuối tháng 4 và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, Bộ đã nêu điều kiện là chỉ dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT ba môn theo tổ hợp xét tuyển.

Như vậy, thí sinh xét bằng tổ hợp A01 nhưng dùng điểm tiếng Anh quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không nằm trong diện được xét học bổng theo Nghị định 179.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: anninhthudo.vn