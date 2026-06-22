Cú 'hat-trick' chuyên Anh của nữ sinh đạt 8.5 IELTS

Bùi Phương Linh là học sinh lớp 9A3, trường THCS Ngoại ngữ. Theo thông báo của trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) chiều 19/6, em đạt 8,35 điểm Văn, 8,75 Toán, điểm tiếng Anh chuyên và điều kiện lần lượt là 8,77 và 8,2 điểm.

Với kết quả này, Linh là thủ khoa lớp 10 chuyên Anh với tổng 42,84/50 điểm (môn chuyên hệ số 2). Trước đó, nữ sinh từng đứng đầu một đợt thi thử song không nghĩ có thể lặp lại ở kỳ thi chính thức, bởi lượng thí sinh đăng ký vào chuyên Anh luôn rất đông.

"Em vỡ òa và tự hào vì mọi nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng", Linh nói.

Đánh giá về bài thi chuyên, nữ sinh thấy phần trắc nghiệm là thử thách lớn nhất khi yêu cầu phân biệt từ ngữ theo từng ngữ cảnh, đòi hỏi vốn hiểu biết phong phú về thành ngữ và tục ngữ tiếng Anh.

Ngược lại, phần viết luận lại là nội dung mà em hứng thú nhất. Đề thi xoay quanh việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất và tương lai của con người trong vũ trụ. Linh cho rằng khát vọng khám phá những điều chưa biết luôn là một phần trong lịch sử phát triển. Việc tìm kiếm môi trường sống mới cũng có ý nghĩa trong bối cảnh con người đối mặt nhiều thách thức về tài nguyên và môi trường.

"Em để trí tưởng tượng dẫn dắt. Em hình dung một tương lai - nơi con người chung sống với các dạng sống ngoài hành tinh, phải học cách thích nghi với những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, điều kiện sống", Linh nhớ lại.

Dù vậy, nữ sinh tiếc nuối ở bài thi môn tiếng Anh điều kiện do điểm số thấp hơn các lần thi thử.

Ngoài trường chuyên Ngoại ngữ, Linh còn trúng tuyển lớp chuyên Anh của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.

Bùi Phương Linh, học sinh lớp 9A3, trường THCS Ngoại ngữ. Ảnh: Gia đình cung cấp

Có mẹ là giáo viên tiếng Anh, nữ sinh được tiếp xúc với ngoại ngữ từ sớm thông qua sách, phim ảnh. Ngoài thời gian học trên lớp, Linh đọc báo quốc tế và xem các video tiếng Anh về nhiều chủ đề, như khoa học, tâm lý học, những giả thuyết về vũ trụ... Nhờ tiếp xúc hàng ngày, việc dùng tiếng Anh dần trở thành phản xạ tự nhiên.

Với kỹ năng viết, Phương Linh cho rằng quan trọng nhất là luyện thường xuyên, sau đó tự đọc lại hoặc nhờ giáo viên góp ý để chỉnh sửa.

"Mỗi lần sửa bài em lại nhận ra những lỗi mình hay mắc và học thêm được cách diễn đạt mới", Linh nói.

Năm học lớp 9, Linh đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố và IELTS 8.5. Em cho rằng quá trình ôn luyện đó giúp bản thân cải thiện đáng kể kỹ năng đọc hiểu và viết luận. Một số tài liệu mà em tham khảo là bộ đề Olympic 30/4 cùng các tài liệu C1, C2.

Ngoài ra, nữ sinh tham gia các kỳ thi tranh biện tiếng Anh để cải thiện khả năng giao tiếp và tư duy phản biện. Càng gắn bó, em càng nhận ra tranh biện giúp nhìn nhận một vấn đề từ nhiều góc độ, hình thành thói quen tìm hiểu sâu về các vấn đề xã hội. Đây cũng là một trong những lý do giúp em tự tin hơn khi xử lý các đề bài luận và chủ đề đòi hỏi tư duy phản biện.

Dù có thế mạnh nổi bật về khả năng tiếng Anh, nữ sinh cố gắng duy trì kết quả tốt ở các môn học còn lại. Nhận kết quả, môn khiến Linh hài lòng nhất lại là Toán với 8,75 điểm.

Sự cầu toàn trong học tập khiến Linh tự đặt áp lực lên bản thân. Nhiều lần thi thử, kết quả chưa đạt kỳ vọng khiến nữ sinh lo lắng.

"Có lúc em cảm thấy mình chưa làm tốt bằng các bạn. Nhưng rồi em nghĩ điều quan trọng nhất là giữ được phong độ trong kỳ thi thật", Linh cho hay.

Cô Bùi Phương Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3, đánh giá Phương Linh có khả năng tư duy phản biện tốt và tinh thần cầu tiến, bền bỉ trong học tập. Bốn năm ở THCS, Linh luôn nằm trong nhóm dẫn đầu của lớp, là một trong những gương mặt tiêu biểu của trường.

"Khi biết Linh trở thành thủ khoa chuyên Anh, tôi rất xúc động và tự hào. Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của em", cô nói.

Trong ba năm tới tại trường chuyên Ngoại ngữ, nữ sinh dự định tham gia câu lạc bộ tranh biện, thử sức tại các kỳ thi học sinh giỏi và thi lại IELTS.

"Em muốn tận dụng thật tốt môi trường mới để học hỏi và phát triển bản thân", Linh nói.

Tác giả: Châu Anh

Nguồn tin: vnexpress.net