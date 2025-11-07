Quốc lộ 1 đoạn đang thi công ở Hà Tĩnh xuất hiện dày đặc ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Theo tìm hiểu, tuyến Quốc lộ 1 đoạn từ nút giao với tuyến tránh Kỳ Anh tới đoạn gần điểm giao cắt với đường Nguyễn Thị Bích Châu, thuộc địa phận xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh cũ, nay là xã Kỳ Khang có chiều dài 3,1 km. Phần lớn mặt đường đoạn tuyến này được xây dựng bằng kết cấu bê tông xi măng do trước đây thường xuyên ngập lụt vào mùa mưa. Sau nhiều năm đầu tư hệ thống thoát nước, tình trạng ngập gần như đã được xử lý. Ảnh: Cẩm Kỳ