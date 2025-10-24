Quốc hội miễn nhiệm Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và 2 Chủ nhiệm ủy ban

Ông Lê Quang Tùng - Ảnh: GIA HÂN

Theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội, chiều 24-10 Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Miễn nhiệm một số chức danh

Theo đó, Quốc hội nghe Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Khắc Định trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV.

Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau đó khi thảo luận tại đoàn, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về các nội dung trên.

Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu; tiến hành bỏ phiếu kín về công tác nhân sự; nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về công tác nhân sự.

Sau đó Quốc hội nghe Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh (được giao thực hiện nhiệm vụ của Tổng thư ký Quốc hội) trình bày các dự thảo nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự.

Cụ thể, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; miễn nhiệm chức vụ Tổng thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Tùng.

Miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả có 431 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,93% tổng số đại biểu); trong đó có 431 đại biểu tán thành (bằng 90,93% tổng số đại biểu).

Quốc hội cũng biểu quyết Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Phạm Thị Thanh Trà, bà Nguyễn Thanh Hải và ông Lê Quang Tùng bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả, có 428 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,30% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó có 427 đại biểu tán thành (bằng 90,08% tổng số đại biểu), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số đại biểu).

Bầu Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và 2 Chủ nhiệm

Tiếp theo đó, Quốc hội nghe Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV.

Cùng với đó là tờ trình về bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV và bầu Tổng thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Sau đó Quốc hội thảo luận ở đoàn về các nội dung trên.

Quốc hội đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Văn Thức bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả có 422 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 89,03% tổng số đại biểu); trong đó có 422 đại biểu tán thành (bằng 89,03% tổng số đại biểu).

Tác giả: Thành Chung - Ngọc An - Tiến Long



Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ