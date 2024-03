Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi các chức vụ Trước đó vào chiều 20-3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Võ Văn Thưởng (54 tuổi), quê xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ông có trình độ thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn, cử nhân triết học. Ông Thưởng là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII. Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII. Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV, XV. Ông là Chủ tịch nước từ ngày 2-3-2023 đến khi Quốc hội miễn nhiệm ngày 21-3-2024. Trước đó, ông Thưởng từng giữ cương vị Thường trực Ban Bí thư (từ tháng 2-2021 đến tháng 3-2023), Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn…