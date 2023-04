Quanh nhà có 5 cây này không phá gia cũng mất lộc, không phải mê tín mà hoàn toàn có cơ sở cả

Khi có một khoảng sân nhỏ, nhiều người thích chọn vài loại cây để trồng, có thể là hoa, cây cảnh hoặc cây ăn trái,… Tuy nhiên không phải loại cây nào cũng thích hợp trồng quanh nhà, bạn cần phải lựa chọn loại cây phù hợp với không gian nhà ở, nếu không sẽ làm hại căn nhà hoặc phá hủy phong thủy, ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt.

Dưới đây là 5 loại cây không nên trồng quanh nhà kẻo không phá gia cũng mất lộc, hãy xem đó là loại cây nào nhé.

1. Cây quá to, tán rộng che kín nhà

Trồng cây cao là để lấy bóng mát, nhưng nếu cây quá lớn, tán lá xòe rộng sẽ khiến căn nhà trở nên âm u, khiến người ngoài có cảm giác nặng nề, lạnh lẽo. Không chỉ vậy, cây quá rậm rạp sẽ che khuất ánh nắng chiếu vào nhà, ảnh hưởng tới sự lưu thông không khí trong nhà, không có lợi cho sức khỏe con người.

2. Cây to đè lên mái nhà

Không ít người trồng cây to ngay cạnh nhà để lấy bóng mát, che nắng giúp căn nhà mát hơn vào mùa hè. Tuy nhiên, nếu cây phát triển quá cao, các nhánh cây đè lên mái nhà sẽ tăng sức nặng trên mái khiến nhà có nguy cơ bị sập, đổ vỡ rất nguy hiểm. Chưa hết, vào những ngày mưa to gió lớn, cành cây có thể bị gãy và đè lên mái nhà, rất mất an toàn cho những người sống trong nhà.

Hơn nữa, khi trồng cây to cạnh nhà, bộ rễ của nó có nguy cơ ăn sâu vào móng nhà, khiến móng nhà bị vỡ, nứt hỏng. Do đó, bạn không nên trồng cây quá to ngay cạnh nhà để đảm bảo an toàn.

3. Cây có bộ rễ phát triển quá mức

Ngoài những loại cây to với bộ rễ khỏe, có nguy cơ khoan thủng và phá vỡ móng nhà như cây đa, cây du, cây liễu,… bạn cũng không nên trồng những loại cây có bộ rễ phát triển quá mức như cỏ đồng tiền, hoa mẫu đơn thân thảo, chua me đất,…

Nguyên nhân là do những loại cây này có bộ rễ rất dày, sinh trưởng mạnh, chỉ cần có đất và chút nước là chúng sẽ nhanh chóng lan ra thành mảng lớn, thậm chí hút hết chất dinh dưỡng của những loại cây khác trong vườn. Đáng nói, chúng lại không dễ để loại bỏ hoàn toàn.

4. Cây leo tường quấn quanh nhà

Nhiều người thích trồng cây leo tường quấn quanh nhà như cây thường xuân, hoa đăng tiêu, sử quân tử,… Loại cây này có sức gắn kết bền chặt, rất dễ sống và dễ chăm sóc. Song, nếu cứ để mặc chúng phát triển thì rất nhanh chúng sẽ che kín toàn bộ bức tường, cản ánh sáng mặt trời vào nhà, tạo điều kiện cho hơi ẩm thấm vào nhà dọc theo các bức tường.

Hơn nữa, những loại cây này còn có thể thu hút côn trùng, rắn rết, chuột,… tới trú ngụ, vì dưới lùm cây rậm rạp thường rất mát mẻ. Điều này có thể gây hại cho con người. Nếu vẫn muốn trồng, bạn nên cân nhắc thật kỹ, và nếu có trồng thì hãy cắt tỉa cho cây thường xuyên kẻo gặp rắc rối.

5. Cây chết khô

Nếu xung quanh nhà có cây chết khô, bạn nên loại bỏ càng nhanh càng tốt, bởi cây khô héo được cho là một điềm xấu trong phong thủy, ngụ ý gia đình sắp gặp chuyện không may. Cây phải tươi tốt, tràn đầy sức sống mới tốt.

Ngoài ra, nếu cây chết khô mà không loại bỏ ngay có thể thu hút côn trùng tới gần, gây ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của gia đình. Khi nhìn cây chết khô, tâm trạng của con người cũng chùng xuống vì chẳng ai vui vẻ nổi khi thấy thành quả chăm bón của mình lại thành công cốc như vậy.

