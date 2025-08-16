Bán kết Giải bóng đá nữ Đông Nam Á: Tự tin tiến vào chung kết

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam tự tin trước trận bán kết. Ảnh: TTXVN

Trước khi giải đấu diễn ra, tuyển nữ U23 Australia được nhận định là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên các cô gái trẻ xứ sở chuột túi đã phải rất vất vả mới có thể vượt qua vòng bảng, trong đó có thất bại bất ngờ 1 - 2 trước Myanmar ở trận ra quân.

Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện sức mạnh vượt trội ở bảng A khi giành ngôi đầu với 3 trận toàn thắng. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung ghi đến 14 bàn thắng và không thủng lưới bàn nào.

Hai đội Việt Nam và Australia chưa từng đối đầu nhau trong lịch sử giải đấu này. Xét về phong độ hiện tại, trong 5 trận gần nhất thì tuyển nữ Việt Nam đang toàn thắng. Ngược lại Australia chỉ thắng 3/5 trận.

Việt Nam đang sở hữu đội hình mạnh với nhiều tuyển thủ từng ra sân ở World Cup 2023. Đáng chú ý là bộ ba Tuyết Dung, Huỳnh Như và Hải Yến thi đấu khá ăn ý và đã ghi tới hơn 170 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam là đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng. Ảnh: TTXVN

Với những gì hai đội đã thể hiện, tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn U23 Australia ở trận bàn kết này. Tuy nhiên, U23 Australia sở hữu thể hình vượt trội, tốc độ, sức mạnh và khả năng dứt điểm uy lực. Các cô gái U23 Australia gần như chắc chắn sẽ sử dụng vũ khí bóng bổng để tìm cơ hội ghi bàn.

Australia là đội bóng duy nhất tại giải năm nay buộc phải sử dụng thành phần cầu thủ trẻ U23. Bởi nếu đội bóng xứ sở chuột túi sử dụng đội tuyển quốc gia để thi đấu với các đội Đông Nam Á, họ chắc chắn sẽ vô địch, bởi chênh lệch trình độ giữa bóng đá nữ Australia với phần còn lại của Đông Nam Á là quá lớn.

Ở trận ra quân, do chưa thích nghi với điều kiện thời tiết cũng như còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên họ thua Myanmar 1 - 2. Nhưng sau đó, các cô gái trẻ Australia kịp khẳng định mình khi thắng ĐKVĐ Philippines 1 - 0 và kết thúc vòng bảng bằng trận thắng 9 - 0 trước Timor Leste.

Trong 3 trận đấu tại vòng bảng, U23 Australia thường chủ động chơi kiểm soát bóng, với mục tiêu áp đặt lối chơi lên đối phương. Bên cạnh đó, hàng phòng ngự của họ ngày càng được tổ chức tốt hơn, thi đấu chặt chẽ hơn sau mỗi trận đấu. Nếu muốn ghi bàn vào lưới Australia, tuyển nữ Việt Nam cần khai thác tốt khoảng trống ở hàng phòng ngự đối phương, tận dụng tốt kỹ thuật, những pha đi bóng lắt léo của Huỳnh Như, Bích Thùy…

Cuộc so tài này được đánh giá là cân sức nhưng cũng là cuộc đua thể lực chờ đón cầu thủ Việt Nam. Một số trụ cột đã ngoài 30 tuổi sẽ gặp thử thách lớn trước sức trẻ cùng thể hình, thể lực bền bỉ từ Australia Thầy trò HLV Mai Đức Chung chắc chắn sẽ phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng mới có thể giành chiến thắng trước đối thủ này.

U23 Australia sở hữu thể hình và sức mạnh rất ấn tượng. Ảnh: TTXVN

Trận bán kết giữa tuyển nữ Việt Nam và U23 Australia sẽ diễn ra lúc 20 giờ trên sân vận động Lạch Tray. Với tuổi đời còn rất trẻ, liệu U23 Australia có đủ khôn ngoan khi đối đầu với đối thủ giàu kinh nghiệm của các cầu thủ chủ nhà Việt Nam. Tuy nhiên, đây là trận đấu được nhận định không dễ dàng với thầy trò HLV Mai Đức Chung, nhưng nếu chơi đúng sức, các cô gái Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng giành vé vào chung kết.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội khẳng định vị thế. Nếu vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, tuyển nữ Việt Nam sẽ có lần thứ 4 lên ngôi ở đấu trường này, qua đó san bằng kỷ lục 4 lần đăng quang của tuyển nữ Thái Lan. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung hướng đến sự chuẩn bị cho SEA Games 33.

Ở trận bán kết 1 diễn ra lúc 16 giờ, tuyển nữ Myanmar sẽ chạm trán tuyển nữ Thái Lan. Tuyển nữ Thái Lan được đánh giá nhỉnh hơn, tuy nhiên tuyển nữ Myanmar không phải là đối thủ dễ bị đánh bại. Tại vòng bảng, tuyển nữ Myanmar đã vượt mặt Philippines lẫn U23 Australia để giành ngôi đầu.

Đội Myanmar được xem là bất ngờ của ASEAN Cup nữ 2025, khi bất bại 3 trận, giành 7 điểm và đứng đầu bảng B.

Tác giả: Minh Đăng

Nguồn tin: baotintuc.vn