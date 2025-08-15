3 loại hoa 'hao tiền' không nên trồng trong nhà

Trồng hoa là thú vui tao nhã, tuy nhiên nên lựa chọn những loại hoa phù hợp, tránh rước vận xui vào nhà.

Dưới đây là một số loại hoa tuy đẹp nhưng nếu trồng trong nhà dễ mang đến vận xui, làm hao hụt tài sản của gia chủ.

Hoa quỳnh

Hoa quỳnh thuộc họ xương rồng, có 2 màu đỏ và trắng, nhưng màu trắng phổ biến hơn cả. Hoa có hương thơm nhẹ nhàng thanh tao, mỗi năm chỉ nở một lần và chỉ nở vào ban đêm. Vì vậy, hoa quỳnh được mệnh danh là “nữ hoàng của bóng đêm”.

Đẹp nhưng chóng tàn, hoa quỳnh tượng trưng cho sắc đẹp phù du. Do đó, nhiều người quan niệm đây là loài hoa không may mắn.

Trái lại, cũng có ý kiến cho rằng, hoa quỳnh chỉ nở một lần duy nhất, nên tượng trưng cho vẻ đẹp chung thủy, là biểu tượng của một tình yêu chung thủy trăm năm.

Dạ lan hương

Dạ lan hương còn có tên gọi khác là hoa tiên ông, với nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, hồng, tím, xanh dương... Dù mang vẻ đẹp mỹ miều nhưng dạ lan hương lại nằm trong danh sách những loại hoa không nên trồng trong nhà.

Lý do là, dạ lan hương mang ý nghĩa không tốt lành, trồng trong nhà dễ khiến tình cảm vợ chồng đi xuống, hay xảy ra mâu thuẫn.

Bên cạnh đó, dạ lan hương nở vào ban đêm, nên được cho là hiện thân của ma quỷ, làm mất cân bằng âm dương trong nhà, mang đến nguồn năng lượng xấu cho gia chủ.

Trạng nguyên

Hoa trạng nguyên màu đỏ tươi, rực rỡ, dưới ánh nắng mặt trời màu hoa sẽ trở nên đỏ rực lạ thường.

Tuy nhiên, trạng nguyên là một loài hoa độc, trong cây chứa rất nhiều độc tố, khi con người tiếp xúc sẽ gây ngứa, mẩn đỏ và sưng tấy.

Nếu ăn nhầm loài hoa này sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Những gia đình có trẻ nhỏ, thú cưng không nên để cây này trong tầm tay trẻ hoặc khiến thú cưng ăn phải.

Nếu bị cây cảnh làm tổn hại, không chỉ lãng phí tiền bạc mà sức khỏe cũng bị ảnh hưởng, tài lộc vì thế mà thất thoát. Nếu vẫn thích hoa trạng nguyên, có thể trồng ngoài trời.

