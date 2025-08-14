Bậc thầy tiên tri: 'Đặt gương đúng chỗ, tài lộc mới ở lại'

Từng khiến giới truyền thông quốc tế chú ý với những dự đoán chính xác về đại dịch COVID-19 và biến động toàn cầu, Dato Anthony Cheng – người được mệnh danh là bậc thầy tiên tri thế giới người Mã Lai tiếp tục mang đến những lời khuyên phong thủy thực tế trong 1 chương trình về phong thủy.

Tiên tri Dato Anthony Cheng nhấn mạnh: “Phong thủy không chỉ là niềm tin mà là cách sắp xếp hợp lý để giữ gìn năng lượng tích cực và cơ hội trong cuộc sống”.

Theo ông, cửa chính chiếm hơn 80% tầm quan trọng trong phong thủy nhà ở. Ngoài cửa chính, còn nhiều “bãi mìn phong thủy” mà không ít gia chủ vô tình chạm phải, đặc biệt là gương.

“Không phải cứ đặt nhiều gương là tài lộc sẽ tràn vào. Ngược lại, nếu đặt sai chỗ, gương có thể làm bạn tự dọa mình và gây ảnh hưởng tiêu cực tới tinh thần”, ông nói.

Tiên tri Dato Anthony Cheng người Malaysia (Nguồn: lea.dpimedia)

Những vị trí cấm kỵ khi đặt gương

Trong phòng ngủ

Đối diện giường ngủ

Theo nhà tiên tri Dato’ Anthony, đây là vị trí tối kỵ trong phong thủy. Dân gian thường nói gương chiếu vào giường sẽ “bị ma bắt”, nhưng thực chất nguyên nhân lại nằm ở yếu tố tâm lý.

“Nửa đêm tỉnh giấc, mắt còn mờ, thần trí chưa tỉnh táo, nếu bất chợt thấy bóng mình trong gương, bạn sẽ dễ giật mình, tim đập nhanh, khó ngủ lại. Khi tình trạng này lặp đi lặp lại, cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất ngủ kinh niên, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần”, ông phân tích.

Trên cửa tủ quần áo

Ngày nay, nhiều gia đình chọn thiết kế cửa tủ quần áo bằng gương để vừa tiết kiệm diện tích vừa tiện soi. Nhưng đây lại là nguyên nhân tiềm ẩn gây giật mình và bất an về mặt tiềm thức.

“Bạn có thể không nhận ra nhưng hình ảnh phản chiếu liên tục xuất hiện trong tầm nhìn sẽ khiến não bộ luôn ở trạng thái cảnh giác. Lâu dài, chất lượng giấc ngủ giảm sút, sức khỏe bị bào mòn”, ông cho biết.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Màn hình TV ở đầu giường

Nhà tiên tri Dato’ Anthony nhấn mạnh, một chiếc TV tắt trong phòng ngủ thực chất cũng là một tấm gương khổng lồ. Nó phản chiếu toàn bộ hình ảnh trên giường, đồng thời trong không gian nhỏ còn tiềm ẩn nguy cơ bức xạ. Nhiều người tưởng để TV ở đầu giường là tiện nghi, nhưng vô tình biến nó thành yếu tố gây nhiễu giấc ngủ và năng lượng cá nhân.

Ông khuyên: “Trong phòng ngủ, hãy tránh đặt bất kỳ vật gì có bề mặt phản chiếu, kể cả gương toàn thân ở đầu hoặc cuối giường. Khi từ trường cá nhân và giấc ngủ được bảo vệ, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt về sức khỏe và tinh thần”.

Ở cửa chính

Cửa chính là “huyết mạch” đưa khí lành và tài lộc vào nhà. Đặt gương đối diện cửa chính trong phong thủy được gọi là “gương phản tài” tức xua đuổi tài khí, khiến gia chủ khó tích lũy tiền bạc hoặc làm ăn không thuận lợi.

“Nhiều người thích để gương ở cửa để soi lại trước khi ra ngoài. Nhưng nếu gương chiếu thẳng cửa, dòng khí tốt vào nhà sẽ bị phản ngược, giống như khách quý đến nhưng bị chặn ở cửa”, ông giải thích.

Nhà tiên tri khuyến nghị nếu muốn đặt gương ở khu vực cửa chính, hãy để ở hai bên cửa, tuyệt đối tránh để đối diện trực tiếp.

Tại phòng ăn

Có quan niệm rằng gương phản chiếu bàn ăn sẽ “nhân đôi” tài lộc, vì bàn ăn tượng trưng cho sự no đủ. Tuy nhiên, Dato’ Anthony bác bỏ: “Nếu muốn nhân đôi tài lộc chỉ bằng cách đó thì nấu gấp đôi thức ăn chẳng phải nhanh hơn sao? Gương ở phòng ăn chỉ đơn thuần là yếu tố trang trí, không tạo hiệu ứng phong thủy như lời đồn”.

Gương nứt – đại kỵ tuyệt đối

Theo nhà tiên tri, gương nứt, vỡ hoặc sứt mẻ mang ý nghĩa tiêu cực: chia cắt, xui xẻo, tan vỡ và phá vỡ luồng năng lượng tích cực trong nhà.

“Đó là biểu tượng của ‘phá khí’. Giữ gương hỏng trong nhà chẳng khác nào giữ năng lượng xấu”, ông nói.

Ông khuyên nên chọn gương nguyên vẹn, hình tròn hoặc vuông, đặt vừa đủ, tránh lạm dụng. Khi sử dụng đúng cách, gương sẽ hỗ trợ tạo không gian sáng sủa, nhưng nếu quá nhiều hoặc sai vị trí, hiệu quả sẽ phản tác dụng.

Tác giả: T. Linh

Nguồn tin: giadinhonline.vn