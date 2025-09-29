Quảng Trị tập trung tìm kiếm 12 người mất tích do bão

Cụ thể, nạn nhân là cháu Trương Thanh Đồng, sinh năm 2009 ở Thôn 2, Yên Thọ, xã Kim Phú, bị lũ cuốn trôi; 2 thuyền viên trên tàu BV 4670 – TS - TP HCM bị chìm tại xã Cửa Việt sáng 28/9; 9 thuyền viên tàu cá BV- 92756-TS và BV-92754-TS bị cuốn trôi tại cảng Gianh tối 28/9.

Lực lượng Biên phòng và ngư dân giúp dân trục vớt tàu

Trong cơn bão số 10, tại tỉnh Quảng Trị, 12 nhà bị tốc mái và sập mái; nhiều công trình dân sinh, thủy lợi, đê kè bị hư hỏng, sạt lở; nhiều tàu thuyền bị hư hỏng, bị chìm…

Hiện các đơn vị, địa phương huy động lực lượng giúp dân khắc phục thiệt hại, triển khai các biện pháp ứng phó mưa lớn, sạt lở ở các khu vực xung yếu.

Tác giả: Vinh Thông

Nguồn tin: vov.vn