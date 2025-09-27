Vụ 40 học sinh bị ngộ độc tại Quảng Trị: Bánh tày được cung cấp theo hợp đồng

Hơn 40 học sinh nhập viện điều trị sau bữa ăn sáng tại trường với các dấu hiệu ngộ độc - Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 27-9, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị cho biết đã cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và công an địa phương đến xác minh nguồn thực phẩm tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Ngân, để tìm nguyên nhân gây ngộ độc khiến hơn 40 học sinh nhập viện.

Mẫu bánh tày - loại bánh bằng gạo nếp gói lá chuối - được dùng cho học sinh ăn sáng trước khi có triệu chứng ngộ độc cũng đã được gửi vào Viện Paster Nha Trang xét nghiệm. Mẫu bánh được gửi đi là mẫu được phía nhà bếp lưu trong hộp để tại trường.

Cùng ngày, ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị), xác nhận loại bánh tày học sinh ăn có hợp đồng suất ăn, được cung cấp bởi một phụ nữ ngoài địa bàn xã.

Trong tổng số 75 học sinh ăn sáng bằng bánh tày tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy sáng 26-9, có 41 học sinh phải nhập viện, 34 học sinh còn lại được theo dõi sức khỏe tại địa phương.

May mắn trong số những học sinh nhập viện đến thời điểm này không có trường hợp nào có những triệu chứng quá nguy hiểm.

Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị cũng cho biết phải đợi khi có kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn mới biết thức ăn có phải là nguyên nhân gây ngộ độc hay không.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, vào khoảng 8h ngày 26-9, sau bữa ăn sáng, hàng chục học sinh tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, đi ngoài...

Ngay sau đó, nhà trường đã phối hợp chính quyền và phụ huynh huy động xe chở 40 học sinh đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy để điều trị.

Tác giả: QUỐC NAM

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ