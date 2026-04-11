Quang Lê, chuyện tài năng nhí có ‘số phận’ như Đình Bắc

Quang Lê đang chơi ấn tượng trong màu áo U15 Quảng Nam - Ảnh: Nguyễn Khanh

Chàng trai vẽ lên không trung những đường cong

U15 Quảng Nam đã giành tấm vé vào chơi tứ kết tại VCK U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026 với tư cách là đội bóng xếp thứ 3 có thành tích tốt. Đội bóng xứ Quảng lần lượt thắng U15 Cần Thơ 1-0, hòa U15 PVF 1-1, hòa Thể Công Viettel I với tỷ số 0-0. Điểm nhấn đặc biệt là cả 2 bàn thắng của Quảng Nam tại vòng bảng đều được thực hiện trên chấm đá phạt, cùng thuộc về một tác giả Nguyễn Quang Lê.

Không quá khi nói rằng Quang Lê đã vẽ lên không trung những đường cong trước khi trái bóng rung lắc bay vào lưới. Hai tình huống đó đều cùng cự ly và cùng một góc đá hơi chếch về bên trái khung thành. Thủ môn đối thủ dù đã đổ người hết cỡ nhưng không thể cản phá bởi đường bóng đi quá hiểm hóc. “Em cũng từng tập rồi, cũng góc ấy, nhưng lần này có vẻ vừa đủ và thuận chân hơn. Tất nhiên, bản thân em cũng bất ngờ vì ghi bàn cho Quảng Nam từ hai quả đá phạt. Em vui khi đóng góp một phần nhỏ bé trong thành tích của toàn đội”, Quang Lê khiêm tốn nói.

Sẽ khập khiễng khi so sánh Quang Lê với những tình huống đá phạt của Đình Bắc, nhưng thực sự cả hai có những nét phảng phất giống nhau. Và điều đáng nói hơn cả là hành trình của Quang Lê cũng có cái gì đó như con đường “lạc trôi” của Đình Bắc đến Quảng Nam. Quang Lê sinh ra ở Hưng Nguyên (Nghệ An). Cậu bé này từng thi tuyển vào lò SLNA nhưng rồi phải trở về trong thất vọng. Để theo đuổi giấc mơ bóng đá, cậu đã gia nhập lò VSH của cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng. Nhưng rồi “con đường vòng” mà Quang Lê đi cũng chẳng có lối ra. Bị đội trẻ Hà Nội đánh rớt, cậu được đưa vào Quảng Nam như một cứu cánh hy vọng.

Tiền vệ cánh trái của Quảng Nam tạo ra những đường cong rất đẹp trên sân đấu

“Hơn 1 năm ngồi xe đò vào Quảng Nam, em đã dần quen với cuộc sống ở nơi đây. Một mình ở đây, có đôi khi buồn lắm. Lúc ấy lại muốn ôm ba lô ra bắt xe về nhà. Nhưng rồi sợ bố mẹ buồn nên bản thân tự hứa phải cố gắng từng ngày. Cuộc sống của em bây giờ chẳng có gì ngoài bóng đá. Chỉ biết nỗ lực tập luyện để mai này tìm kiếm cơ hội được chơi bóng chuyên nghiệp. Em biết khó khăn lắm, nhưng nghĩ đến cảnh mẹ đi làm công ty, đi may, em càng phải cố gắng để mai này kiếm tiền cho gia đình đỡ khổ”, Quang Lê mộc mạc nói với người viết trong một buổi chiều tắt nắng trên sân Thành Long (TP.HCM).

Phía sau những câu chuyện rất đỗi trẻ con

Quang Lê cũng miên man kể những câu chuyện rất đỗi “trẻ con” về những ngày chưa tới Quảng Nam. Trong dòng hồi ức ấy, cậu chợt lặng lại khi nói về tương lai. Cũng dễ hiểu, CLB Quảng Nam hiện đã giải thể. Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SHB Đà Nẵng và Quảng Nam vẫn hoạt động, nhưng phía trước vẫn là một tương lai chưa rõ ràng.

“Không biết em có nói sai không mà em cứ thấy lo lo cho bản thân. Đôi khi trong đầu em cứ nghĩ đến việc xin hay tìm một đội bóng khác, nhưng trước mắt em cảm thấy vui khi mọi thứ đang tốt dần lên ở Quảng Nam. Thôi thì cứ ở lại đã, cứ cố gắng rồi sau giải U15 tính tiếp. Biết đâu em sẽ có cơ hội tốt hơn với nơi này”, chàng trai trẻ Quang Lê khép lại câu chuyện với chúng tôi như một người đàn ông đích thực.

Tác giả: Đức Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn