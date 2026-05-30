Công Phượng sau cùng cũng vô địch

Công Phượng cùng đội Đồng Nai vô địch hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng 2025/26 - Ảnh: Quốc An

Quyết định xuống chơi hạng Nhất của Minh Vương, Xuân Trường hay năm ngoái là Công Phượng là cả một cuộc đánh đổi. Họ chấp nhận lùi lại, chọn một giải đấu có trình độ thấp hơn nhưng nhận được nhiều niềm vui hơn từ bóng đá, trên phương diện đãi ngộ, chiến thắng và danh hiệu.

Phượng từng ấp ủ cùng cả thế hệ khoá 1 HAGL JMG vô địch V.League cùng nhau. Anh và các bạn đã đi nửa hành trình ấy tại năm 2021 nếu như không có sự xuất hiện oái oăm của dịch bệnh.

5 năm sau, Phượng, Vương, Trường cùng nhau vô địch, nhưng ở một hạng đấu thấp hơn. Dù sao thì cũng là 1 kỷ niệm, 1 chút niềm vui cho tuổi đời đá bóng.

Các bạn đều đã bước sang tuổi 31. Vài năm nữa thôi, họ cũng treo giày. Hình ảnh Phượng từng chạy dọc cả sân Cần Thơ ăn mừng chức vô địch U21 Quốc tế hơn 1 thập kỷ trước đã là hoài niệm của tuổi trẻ. Và giờ ở nửa kia sườn dốc sự nghiệp, những người bạn từng đem đến niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam 10 năm trước cũng tự tìm thấy một chút hạnh phúc cho bản thân mình.

Phượng đeo mặt nạ Hulk để ăn mừng. Có thể đơn giản vì siêu anh hùng này sở hữu tone màu xanh lá của Đồng Nai. Nhưng đó cũng là sự ẩn dụ đầy thú vị. Hulk mang trong mình hai nửa nhân cách, với sự đối lập của trí tuệ và sức mạnh, của vọc dáng bé nhỏ và to lớn. Đó cũng là lằn ranh tâm trạng, trình độ và cả những thăng trầm sự nghiệp mà lứa Công Phượng đã đi qua.

Cách Công Phượng và Đồng Nai vô địch cũng chỉ ra 1 câu chuyện khác. Trình độ ở hạng Nhất vẫn ở một ngưỡng khiêm tốn hơn so với V.League. Muốn thực sự trở lại và thành công tại giải chuyên nghiệp số 1 Việt Nam, Phượng, Trường, Vương phải gồng lên như cách Hulk hoá khổng lồ. Bằng không, họ sẽ lại dành phần thanh xuân còn lại, cho một mục tiêu bình thản và nhỏ bé: Trụ hạng

Một nhà báo nhận xét rằng, chưa một thế hệ được tung hô, được kỳ vọng, được chờ đợi ở Việt Nam mà trải qua những mâu thuẫn chuyên môn như lứa Công Phượng. Cầu thủ này có kỹ năng nhưng thiếu tư duy chiến thuật. Lương Xuân Trường có nhãn quan nhưng thể lực kém. Tuấn Anh có cả tư duy, kỹ năng, sự bền bỉ nhưng lại hay gặp chấn thương…

Tác giả: Trí Công

