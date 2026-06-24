Quân khu 4: Tiêu hủy gần 3 tấn vật chứng, bảo đảm an toàn tuyệt đối

Cán bộ Phòng Thi hành án Quân khu 4, Công an tỉnh Nghệ An và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường để triển khai các phương án bảo đảm an toàn, kiểm tra lần cuối số lượng, chủng loại vật chứng trước khi tiến hành tiêu hủy. Công tác bảo vệ hiện trường, phân luồng khu vực, kiểm soát người và phương tiện ra vào được thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm tuyệt đối, không để xảy ra sơ suất trong quá trình xử lý.

Kiểm đếm vật chứng trước lúc tiêu hủy.

Theo thống kê, đợt tiêu hủy lần này tiến hành xử lý vật chứng của 96 vụ án đã có hiệu lực pháp luật, gồm 14 khẩu súng các loại cùng gần 3 tấn đạn dược, thuốc nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, pháo nổ, pháo hoa và nhiều vật chứng nguy hiểm khác. Đây đều là những tang vật đã được các cơ quan tiến hành tố tụng hoàn tất thủ tục, bàn giao cho cơ quan thi hành án để tổ chức tiêu hủy theo quy định.

Khối lượng vật chứng lớn, đa dạng về chủng loại, đặc biệt có nhiều vật liệu nổ nên đặt ra yêu cầu rất cao đối với lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình vận chuyển, phân loại hoặc tiêu hủy cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người và an toàn khu vực xung quanh.

Cơ quan Thi hành án Quân khu 4 giám sát tiêu hủy vật chứng tại hiện trường.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, các lực lượng đã thực hiện nghiêm các quy trình kỹ thuật chuyên ngành. Đối với thuốc nổ và dây cháy chậm, phương án tiêu hủy bằng đốt được áp dụng theo đúng quy định. Các loại kíp nổ được xử lý bằng phương pháp hủy nổ tại khu vực bảo đảm khoảng cách an toàn. Các loại súng được cắt hủy hoàn toàn, làm mất khả năng sử dụng. Riêng pháo nổ, thuốc pháo và các vật chứng tương tự được xử lý bằng cách ngâm nước, chôn lấp và thực hiện các biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ gây mất an toàn.

Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An cùng giám sát tiêu hủy các vật chứng.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, nền nhiệt ngoài trời tăng cao, trong khi cơ sở vật chất phục vụ công tác tiêu hủy còn nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật công tác, kiên trì thực hiện từng khâu, từng bước theo đúng quy trình. Từ khâu tiếp nhận, kiểm đếm, phân loại đến tổ chức tiêu hủy đều được giám sát chặt chẽ, bảo đảm tính chính xác, khách quan và an toàn tuyệt đối.

Thực tế cho thấy, công tác xử lý vật chứng, nhất là các loại vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn đơn thuần mà còn là hoạt động đặc biệt nguy hiểm, đòi hỏi đội ngũ cán bộ thực hiện phải có trình độ chuyên môn vững vàng, bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi lần tiêu hủy vật chứng là một lần đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ, mất an toàn lao động, đòi hỏi các lực lượng phải tuyệt đối tuân thủ quy trình kỹ thuật và các quy định về an toàn.

Tiến hành tiêu hủy pháo các loại.

Việc tổ chức tiêu hủy thành công số lượng lớn vật chứng trong đợt này không chỉ góp phần giải quyết dứt điểm các tang vật của các vụ án đã xét xử mà còn loại bỏ hoàn toàn nguy cơ thất thoát, tái sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ và pháo nổ trên địa bàn. Qua đó khẳng định tinh thần trách nhiệm, tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời thể hiện năng lực, sự chủ động và quyết tâm của các cơ quan thi hành án Quân khu 4 trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trung tá Trần Hữu Mạnh, Phó chủ nhiệm Hậu cần- Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh, Phó chủ tịch hội đồng tiêu hủy vật chứng của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết : “Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức tiếp nhận vật chứng do các cơ quan, đơn vị gửi (theo Nghị định số 142/2024/NĐ-CP) đơn vị tổ chức tiếp nhận, bàn giao và quản lý đúng quy định, bảo đảm an toàn... Tuy nhiên, việc việc xử lý vật chứng gặp nhiều khó khăn do số lượng vật chứng lớn, kho cất chứa của đơn vị nhỏ, chưa có quy hoạch khu xử lý tiêu hủy vật chứng riêng, kinh phí bảo đảm cho quản lý, xử lý tiêu hủy chưa có… Vì vậy, rất mong trong thời gian tới, các cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết các bất cập nêu trên để việc xử lý vật chứng đi vào nền nếp, chính quy, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ”.

Vật chứng được xử lý đúng quy định.

Kết thúc đợt tiêu hủy, toàn bộ vật chứng được xử lý đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội trên địa bàn.

Tác giả: Lê Anh Tần

Nguồn tin: qdnd.vn