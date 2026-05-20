Chủ xe hài lòng tuyệt đối với VF 9 vì trải nghiệm “đáng giá đến từng xu”

Đi phố nhẹ, đi đường dài sướng

“Chiếc xe đáng giá đến từng xu”, anh Nguyễn Đức Tuấn, một doanh nhân trẻ ở Hà Nội nhận định sau gần 80.000 km đồng hành cùng VinFast VF 9.

Những gì anh nhận được sau thời gian dài sử dụng VF 9 là sự thích thú mà trước đây anh chưa từng được trải nghiệm ở các dòng xe khác. Dù sở hữu thân hình đồ sộ, mẫu SUV điện của VinFast vẫn mang lại cảm giác lái đầy thú vị nhờ động cơ điện 402 mã lực, sức kéo 620 Nm. Trong đô thị, chiếc xe vận hành nhẹ nhàng, êm ái; còn khi đi cao tốc, đường trường, việc tăng tốc, vượt xe dễ như trở bàn tay nhờ đặc trưng “không độ trễ” của động cơ điện.

Riêng về nền tảng vận hành, chuyên gia Trịnh Lê Hùng (Autodaily), đồng thời là chủ xe VF 9, đánh giá cao hệ thống treo khí nén và kết cấu khung gầm của VF 9. “Nền tảng cơ khí của VF 9 rất tốt. Thiết kế khung gầm, trang bị dàn chân, hệ thống treo của VF 9 ngang hàng với những mẫu xe tầm giá 4 tỷ đồng trở lên từ các thương hiệu châu Âu”, vị chuyên gia phân tích.

Ở góc độ khác, anh Nguyễn Đức Tuấn đặc biệt hài lòng với loạt công nghệ an toàn trên VF 9. Anh thừa nhận, hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) trên VF 9 giúp việc di chuyển trở nên nhàn hơn đáng kể, ngay cả khi phải lái hàng trăm km mỗi ngày. Những tính năng như hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, kiểm soát hành trình thích ứng, nhận biết biển báo giao thông… giúp giảm rõ rệt cảm giác mệt mỏi trên những hành trình dài.

Sở hữu SUV điện “chuẩn thương gia” chưa bao giờ dễ đến thế

Với anh Vũ Quang Hoàng, một huấn luyện viên golf ở Hà Nội, VF 9 là một lựa chọn đáng tiền vì loạt trang bị, tiện nghi “chuẩn thương gia”.

Ở tùy chọn 6 chỗ, VF 9 được trang bị hai ghế hàng hai độc lập như hạng thương gia trên máy bay, hướng đến các khách hàng doanh nhân với tiện nghi ngập tràn: làm mát, sưởi, massage đi kèm bệ tì tay với hộc để đồ riêng… Người ngồi hàng ghế thứ hai cũng có riêng một màn hình để cập nhật tin tức, xem phim, nghe nhạc trên chuyến đi. Thiết kế này mang tới không gian riêng dành cho những chủ xe thường xuyên phải đi công tác đường dài, cần làm việc, nghỉ ngơi ngay trên xe.

“Khi mua xe, số tiền bỏ ra và giá trị nhận lại phải cân bằng. VF 9 đáp ứng được điều này nên đã thuyết phục được tôi”, anh phân tích.

Anh Hoàng bổ sung thêm, ngoài chất lượng sản phẩm, VinFast còn tạo ra một chuẩn dịch vụ sau bán hàng cao cấp cho VF 9 với hotline phục vụ riêng, được ưu tiên khi tiếp nhận, sửa chữa tại các xưởng dịch vụ… Đi cùng là chính sách bảo hành lên tới 10 năm/200.000 km cho cả xe và pin, đi kèm dịch vụ cứu hộ miễn phí 24/7 trường hợp xảy ra sự cố trên đường. Chủ xe điện VinFast còn đang được miễn phí sạc tới 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng), nên có thể yên tâm về chi phí năng lượng trong gần 3 năm tới.

Đáng chú ý, để tiếp cận VF 9 và các đặc quyền hậu mãi này, khách hàng chỉ cần bỏ ra số tiền tương đương với các dòng xe hạng D.

Cụ thể, trong tháng 5/2026, người mua VF 9 đang được VinFast hỗ trợ đến 10% trên giá niêm yết. Khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện được giảm thêm 3% (áp dụng tới 31/5), tương đương tổng ưu đãi lên tới 195-220 triệu đồng nếu cộng dồn hai chính sách.

Để đưa xe xuống đường, chủ xe chỉ chi thêm chi phí đăng ký biển số cùng các khoản bảo hiểm, phí bảo trì đường bộ… do xe điện đang được miễn 100% lệ phí trước bạ tới tháng 2/2027. Sau khi cộng toàn bộ chi phí, giá lăn bánh thực tế của VF 9 hiện chỉ dao động khoảng hơn 1,3-1,5 tỷ đồng, thậm chí thấp hơn cả giá niêm yết ban đầu của xe.

Tác giả: PV

Nguồn tin: hangthat.thuonghieucongluan.com.vn