Triệt phá đường dây nước hoa giả doanh thu 200 tỉ đồng

Các đối tượng Vũ Hồng Dương, Vũ Thị Yến Mai cùng tang vật là nước hoa giả bị lực lượng Công an thu giữ trong quá trình khám xét. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Theo điều tra của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua trên không gian mạng xuất hiện nhiều hội nhóm Zalo kín mang tên “Dương Vũ”, “Kho sỉ Dương Vũ”, “Mai Vũ” thường xuyên đăng tải hình ảnh, video quảng cáo các loại nước hoa “hàng hiệu” với mức giá rẻ bất thường.

Ẩn sau những lời quảng cáo như “hàng chuẩn”, “xả kho”, “giá sỉ tận gốc” là hoạt động buôn bán hàng giả được tổ chức tinh vi. Các giao dịch chủ yếu thực hiện qua mạng xã hội, hàng hóa vận chuyển liên tỉnh khiến việc xác minh, truy vết gặp nhiều khó khăn.

Xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Từ những tài khoản ảo trên mạng xã hội, các trinh sát kiên trì rà soát, lần theo từng dấu vết để dựng lên phương thức hoạt động của đường dây.

Quá trình điều tra xác định, cầm đầu đường dây là hai chị em ruột Vũ Hồng Dương (SN 1993, trú xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) và Vũ Thị Yến Mai (SN 1990, trú phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Các đối tượng thường xuyên tìm hiểu những dòng nước hoa nổi tiếng đang được ưa chuộng trên thị trường như Chanel, Dior, Gucci, Versace… rồi thông qua mạng xã hội để đặt mua hàng hóa từ nước ngoài đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Để mở rộng thị trường, nhóm này lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, tạo các hội nhóm kín để quảng cáo, livestream bán hàng và tuyển cộng tác viên tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo cơ quan điều tra, các sản phẩm nước hoa giả được làm nhái khá tinh vi từ kiểu dáng chai, bao bì, tem nhãn đến mã vạch nên rất khó phân biệt bằng mắt thường.

Các đối tượng đánh vào tâm lý sính hàng hiệu nhưng muốn mua giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng để tiêu thụ hàng hóa.

Từ năm 2025 đến nay, đường dây này đã bán ra thị trường khoảng 100.000 sản phẩm nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, với tổng doanh thu khoảng 200 tỉ đồng.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 12.5.2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt phá án.

Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả cùng nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động mua bán hàng giả trên không gian mạng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Ngày 15.5.2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Hồng Dương, Vũ Thị Yến Mai và Tao Thị May (SN 1997, trú xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) về tội “Buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục làm rõ nhiều đầu mối tiêu thụ hàng giả tại Thành phố Hồ Chí Minh, gồm Lê Thị Tố Loan (SN 1989, trú phường Bình Tây), Phạm Thị Mỹ (SN 1998, trú phường Phú Định) và Trần Ngọc Thanh (SN 1994, trú phường Chợ Lớn).

Theo điều tra, các đối tượng này đã mua số lượng lớn nước hoa giả từ các tài khoản của Vũ Hồng Dương và Tao Thị May với giá từ 160.000 - 250.000 đồng/sản phẩm, sau đó bán ra thị trường với giá từ 1 - 1,5 triệu đồng/chai để kiếm lời.

Ngày 20.5.2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố bị can đối với Lê Thị Tố Loan, Phạm Thị Mỹ và Trần Ngọc Thanh về tội “Buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan.

Tác giả: Nguyễn Linh

Nguồn tin: baovanhoa.vn