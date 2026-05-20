5 khách Italy thiệt mạng trong thảm kịch lặn ở Maldives

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 14/5 khi nhóm 5 khách Italy lặn vào hang động sâu khoảng 50 m, tại đảo san hô Vaavu, theo Bộ Ngoại giao Italy.

Truyền thông địa phương cho biết thủy thủ đoàn của chiếc thuyền chở nhóm lặn này đã báo cáo nhóm mất tích sau khi không thấy họ trở lại.

Trong ngày đầu tiên tìm kiếm các nạn nhân, cứu hộ tìm thấy thi thể hướng dẫn viên người Italy Gianluca Benedetti. Ngày 19/5, ông Mohamed Hussain Shareef, người phát ngôn chính phủ Maldives, cho biết giới chức đã tìm thấy thêm hai nạn nhân tại khoang thứ ba - khu vực sâu nhất của hang động ngầm tại đảo Alimatha, thuộc đảo san hô Vaavu. "Danh tính chưa được xác nhận chính thức nhưng chúng tôi xác định đây là một nam và một nữ", ông Shareef nói.

Theo truyền thông Italy, hai thi thể này là giáo sư Monica Montefalcone (51 tuổi) và nghiên cứu sinh Federico Gualtieri thuộc Đại học Genoa. Hiện thi thể các nạn nhân được chuyển đến nhà xác ở thủ đô Male để làm thủ tục đưa về Italy.

Hai thành viên trong nhóm là nghiên cứu sinh Muriel Oddenino và Giorgia Sommacal (con gái bà Montefalcone) dự kiến được đưa lên bờ vào ngày 20/5.

Một trung sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Maldives cũng tử vong do hội chứng giảm áp trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân.

Các thợ lặn chuẩn bị công tác tìm kiếm thi thể gần đảo Alimathaa, đảo san hô Vaavu, Maldives, ngày 15/5. Ảnh: ABC

Truyền thông và các diễn đàn lặn biển quốc tế xuất hiện nhiều suy đoán về nguyên nhân tai nạn. Một lý do có thể là nhóm thợ lặn đã vi phạm giới hạn độ sâu tiêu chuẩn 30 m đối với lặn giải trí tại Maldives.

Tuy nhiên, một số kênh thông tin trong đó có tờ Corriere Della Sera (Italy) cho biết tìm được tài liệu cho thấy bà Montefalcone và nhóm của mình sở hữu giấy phép lặn xuống độ sâu 50 m để nghiên cứu khoa học. Bà là một trong những chuyên gia hàng đầu về san hô Maldives.

Tuy nhiên, tài liệu này chỉ đăng ký tên của ba trong số năm người lặn, bao gồm bà Montefalcone, hai nghiên cứu sinh Muriel Oddenino và Federico Gualtieri. Con gái của bà Montefalcone là Giorgia Sommacal, cùng hướng dẫn viên người Italy Gianluca Benedetti không có tên trong danh sách này. Lý do cụ thể cần đến giấy phép có thể liên quan đến một loài san hô đặc biệt chưa được công bố.

Ông Shareef giải thích giới hạn 30 m chỉ áp dụng cho hoạt động lặn giải trí, còn các nhà nghiên cứu có thể đề xuất lặn sâu hơn, và luật pháp Maldives không có điều khoản nào cấm việc này.

Maldives là đảo quốc có địa hình thấp, với các bãi cát trắng trải dài, rạn san hô có mật độ sinh vật biển cao. Hoạt động lặn bình khí tại đây rất phổ biến, thường được thực hiện theo hình thức lặn trôi (drift diving) nhờ dòng hải lưu gió mùa Ấn Độ Dương. Dòng chảy này di chuyển dọc theo các đảo, mang theo nguồn dinh dưỡng bồi đắp cho hệ sinh thái.

Với địa hình trải rộng và mật độ dân cư thưa thớt, đảo san hô Vaavu trở thành điểm lặn biển nổi tiếng của Maldives, bên cạnh đảo Meemu. Các bãi biển và điểm lặn ở đây vắng người nên được nhiều thợ lặn lựa chọn.

Đảo san hô Vaavu ở Maldives nơi xảy ra sự cố 5 du khách lặn biển thiệt mạng. Ảnh: Sabine Gerold/Amazing Aerial

Tác giả: Hoài Anh (Theo Reuters, Dive Magazine)

Nguồn tin: vnexpress.net