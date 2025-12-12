Quân đội Myanmar không kích phiến quân, hơn 30 người chết

Bệnh viện ở bang Rakhine bị phá hủy sau khi trúng không kích - Ảnh: AFP

Ngày 11-12, Hãng tin AFP và Reuters dẫn lời các nhân chứng và lực lượng phiến quân ở bang Rakhine mô tả bệnh viện đã bị phá hủy hoàn toàn sau đợt không kích tối hôm trước.

Theo hai nhân viên cứu trợ tại đây, các máy bay quân sự của Myanmar ném bom xuống bệnh viện, làm ít nhất 31 người chết và 68 người bị thương.

Một nhân viên cứu trợ khác nói bệnh viện 300 giường này đầy bệnh nhân vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

"Bệnh viện Đa khoa Mrauk U đã bị phá hủy hoàn toàn", người phát ngôn Khine Thu Kha của của nhóm Arakan Army, lực lượng đang chiến đấu chống lại chính quyền quân sự dọc theo một số khu vực ven biển của bang Rakhine, nói. Theo người phát ngôn này, số thương vong cao, bao gồm một số bệnh nhân, là do bệnh viện bị trúng bom trực tiếp.

Phần lớn bang Rakhine do nhóm Arakan Army kiểm soát. Nhóm này nổi lên gần đây như một nhóm nổi dậy mạnh nhất trong cuộc đối đầu với chính quyền quân sự Myanmar. Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ vào năm 2023, Arakan Army đã đẩy quân đội ra khỏi 14 trong số 17 thị trấn của Rakhine.

Người phát ngôn chính quyền quân sự chưa phản hồi về vấn đề này, theo Reuters.

Chính quyền quân sự Myanmar đã ấn định ngày bầu cử vào 28-12, như một lối thoát cho xung đột kéo dài từ cuộc chính biến năm 2021, nhưng phe nổi dậy đã tuyên bố sẽ ngăn cuộc bầu cử tại các vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát.

Chính quyền quân sự, lực lượng không quân duy nhất ở Myanmar, đang tăng cường không kích để tấn công các mục tiêu bên trong những khu vực do phiến quân kiểm soát.

Từ tháng 1 đến cuối tháng 11 năm nay, quân đội Myanmar đã tiến hành 2.165 cuộc không kích, so với 1.716 cuộc trong cả năm 2024.

Tác giả: TRẦN PHƯƠNG

Nguồn tin: tuoitre.vn