Nữ ca sĩ quê Nghệ An là đại gia ngầm showbiz, U40 muốn tìm 1 người đàn ông hiền lành để nương tựa

Bước ra từ bệ phóng Quán quân Giọng hát Việt 2012, Hương Tràm nhanh chóng vươn lên thành một trong những giọng ca ballad hàng đầu. Đi cùng với danh tiếng và loạt bản hit quốc dân là khối tài sản khổng lồ giúp nữ ca sĩ gốc Nghệ An trở thành "đại gia ngầm" của showbiz Việt khi tuổi đời còn rất trẻ.

Năm 20218 khi mới vừa tròn 23 tuổi, Hương Tràm đã sở hữu căn biệt thự bốn tầng bề thế tại quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh với giá trị ước tính hơn hai mươi tỷ đồng. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng, được đầu tư thêm bốn tỷ đồng cho phần nội thất xa hoa cùng khuôn viên sân vườn và hồ cá koi đắt đỏ. Trước đó, vào năm hai mươi tuổi, cô cũng đã tự tay sắm cho mình một căn hộ chung cư cao cấp rộng một trăm mét vuông tại quận 4.

Không chỉ dừng lại ở bất động sản giá trị, người đẹp sinh năm 1995 còn có niềm đam mê lớn với xế hộp hạng sang. Ngay khi vừa tròn mười tám tuổi, cô đã tự mua chiếc xe đầu tiên trị giá hơn một tỷ đồng để thuận tiện cho việc đi diễn. Không lâu sau đó, Hương Tràm tiếp tục mạnh tay chi thêm hơn hai tỷ đồng để sở hữu một chiếc Mercedes-Benz đời mới.

Ca sĩ Hương Tràm hiện tại.

Bên cạnh đó, bộ sưu tập túi xách đắt đỏ đến từ các thương hiệu xa xỉ như Chanel cùng nguồn thu nhập thụ động khổng lồ từ các nền tảng nhạc số và kênh YouTube triệu view cũng góp phần củng cố thêm vị thế tài chính vững chắc của cô.

Chia sẻ về việc sở hữu nhiều tài sản khi tuổi còn trẻ, Hương Tràm từng lên tiếng phủ nhận việc có đại gia chống lưng. Nữ ca sĩ từng chia sẻ trên tờ Dân Việt về lý do tậu nhiều tài sản: "Việc tôi tự mua nhà, mua xe cho mình vì muốn mọi người thay đổi cách nghĩ chỉ có đàn ông mới làm được những việc này. Là một người phụ nữ hiện đại, tôi cảm thấy tự tin khi tự lập về kinh tế, tự sắm sửa những thứ mình thích bằng chính đồng tiền mà mình làm ra thay vì dựa dẫm bất cứ ai".

Dù nắm trong tay khối tài sản đáng mơ ước và sự nghiệp rực rỡ, cuộc sống của Hương Tràm lại có những bước ngoặt lớn khi cô quyết định tạm rời hào quang để sang Mỹ du học. Khi bước sang ngưỡng tuổi đầu U40, sau nhiều năm bươn chải và đối diện với áp lực của sự nổi tiếng, quan điểm về hạnh phúc của nữ ca sĩ đã có nhiều thay đổi.

Cô không còn đặt nặng việc chạy đua theo danh vọng hay vật chất xa hoa. Thay vào đó, giọng ca "Em gái mưa" hướng về một cuộc sống bình yên, chú trọng chữa lành tâm hồn. Giờ đây, điều mà cô mong mỏi nhất chỉ là tìm kiếm một người đàn ông hiền lành, chân thành.

"Tôi chỉ mong gặp một người hiền lành, giản dị, ở bên nhau và có thể tựa vào nhau, cảm thấy bình yên là đủ. Tôi cũng không đặt ra những yêu cầu gì quá cao sang trong tình yêu", Hương Tràm chia sẻ trên tờ Đời sống Pháp luật gần đây.

