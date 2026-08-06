Những cặp sao "phim giả tình thật" gây sốt trên phim giờ vàng VTV

Việt Anh - Quỳnh Nga

Hai diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga bắt đầu được khán giả "đẩy thuyền" khi cùng tham gia bộ phim Sinh tử, phát sóng trên VTV cuối năm 2019. Trong phim, Việt Anh vào vai doanh nhân Mai Hồng Vũ, còn Quỳnh Nga đảm nhận nhân vật Quỳnh Trinh - chủ một nhà hàng có mối quan hệ đặc biệt với nhiều nhân vật quyền lực.

Cặp đôi Việt Anh - Quỳnh Nga vừa công khai chuyện tình cảm. Ảnh: Internet.

Sau bộ phim, cả hai nhiều lần vướng tin đồn tình cảm bởi thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các sự kiện, chuyến đi và những khoảnh khắc thân thiết trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trong nhiều năm hai diễn viên luôn phủ nhận có quan hệ tình cảm.

Đến giữa tháng 7 vừa qua, Quỳnh Nga và Việt Anh gần như cùng lúc đăng tải video ghi lại chuyến đi tại Nga với nhiều cử chỉ tình cảm. Không lâu sau, Việt Anh chính thức xác nhận cả hai chuyển từ tình bạn sang tình yêu khoảng một năm và đây là thời điểm thích hợp để công khai mối quan hệ.

Sau đó, Quỳnh Nga tiết lộ với truyền thông cho biết cả hai đã yêu nhau hơn 1 năm và hiện tận hưởng mối quan hệ một cách thoải mái. Cặp đôi đã mua nhà chung nhưng chưa tính đến chuyện kết hôn.

Đình Tú - Ngọc Huyền

Nếu Việt Anh và Quỳnh Nga mất nhiều năm mới xác nhận chuyện tình cảm thì Đình Tú và Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền lại có cái kết trọn vẹn hơn.

Hai diễn viên quen biết khi khi cùng tham gia Đừng nói khi yêu. Sau bộ phim, mối quan hệ của cả hai dần nhận được sự quan tâm khi họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, cặp đôi lựa chọn giữ kín chuyện tình cảm trong một thời gian dài.

Cặp đôi Đình Tú - Ngọc Huyền đã về chung một nhà. Ảnh: FBNV.

Vào tháng 6/2025, Ngọc Huyền bất ngờ đăng ảnh giấy đăng ký kết hôn với Đình Tú trên trang cá nhân. Đến tháng 11/2025, cả hai tổ chức đám cưới sau gần 3 năm hẹn hò kín tiếng.

Đáng chú ý, sau khi trở thành vợ chồng, Đình Tú và Ngọc Huyền tiếp tục cùng tham gia Ngược đường ngược nắng. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai đóng vai một cặp đôi trên màn ảnh, Ngọc Huyền chia sẻ tại họp báo ra mắt phim: "Chúng tôi tới nay đã yêu nhau được hơn 3 năm, giai đoạn lãng mạn hay tán tỉnh cũng đã qua rồi nên đóng những cảnh tỏ tình hay cảm nắng với nhau cũng rất khó, rất ngại và áp lực".

Đình Tú cũng cho biết hai vợ chồng thường xuyên bật cười khi quay những phân đoạn lãng mạn, song luôn cố gắng tách bạch đời sống riêng với nhân vật để giữ sự chuyên nghiệp.

Tô Dũng - Minh Thu

Minh Thu công khai hẹn hò Tô Dũng từ đầu năm 2024. Trải qua những đổ vỡ trong hôn nhân và đều có con riêng, hai diễn viên cho biết họ tìm thấy ở đối phương sự đồng cảm, thấu hiểu và chín chắn. Vì vậy, cả hai lựa chọn vun đắp mối quan hệ một cách tự nhiên.

Cả hai cùng tham gia Mùa hè năm ấy, bộ phim sẽ lên sóng VTV3 từ ngày 3/8/2026. Trong bộ phim Mùa hè năm ấy đang phát sóng trên VTV3, Minh Thu và Tô Dũng lần đầu đóng cặp. Họ vào vai Phương và Khánh ở giai đoạn trưởng thành - đôi bạn thanh mai trúc mã sau nhiều biến cố mới nhận ra tình cảm dành cho nhau. Việc một cặp đôi ngoài đời cùng hóa thân thành người yêu trên màn ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Cặp sao Tô Dũng và Minh Thu kín tiếng chuyện tình cảm. Ảnh: Internet.

Lần đầu đóng cặp tình nhân trên màn ảnh trong Mùa hè năm ấy, Tô Dũng cho biết, anh và Minh Thu yêu nhau ngoài đời, nhưng luôn có quan điểm, chuyện tình cảm là việc của cá nhân nên không muốn chia sẻ quá nhiều.

Theo nam diễn viên, sự thấu hiểu giúp cả hai phối hợp ăn ý trước ống kính, nhưng cũng tạo áp lực bởi khán giả có thể chú ý đến chuyện tình cảm ngoài đời nhiều hơn số phận của nhân vật. Vì vậy, anh mong công chúng sẽ nhớ đến Khánh và Phương thay vì chỉ quan tâm đến Tô Dũng - Minh Thu.

Với Minh Thu, nữ diễn viên thừa nhận cô áp lực khi đóng chung với bạn trai vì Tô Dũng là người kỹ tính và luôn đặt yêu cầu cao trong công việc. Tuy nhiên, cô cho rằng chính sự nghiêm túc và những góp ý thẳng thắn của bạn trai đã giúp cả hai phối hợp ăn ý hơn.

Ngoài đời, Minh Thu và Tô Dũng đều công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, từng nhiều lần hợp tác trong các dự án như Hương vị tình thân, Phố trong làng, Cuộc chiến không giới tuyến trước khi chính thức đóng cặp trong Mùa hè năm ấy.

Sau Quỳnh Nga - Việt Anh và Đình Tú - Ngọc Huyền, Tô Dũng - Minh Thu được kỳ vọng sẽ trở thành cặp đôi tiếp theo khiến khán giả quan tâm đến câu chuyện "phim giả tình thật" trên màn ảnh VTV.

Tác giả: T.Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn