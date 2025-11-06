Cổ động viên tiếc nuối vì Xuân Son ‘rớt’ đề cử Quả bóng vàng Việt Nam

Tiền đạo nhập tịch Xuân Son từng là người hùng của đội tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup diễn ra hồi đầu năm 2025.

Trận lượt đi trên sân Việt Trì, Phú Thọ vào ngày 2/1, chân sút sinh năm 1997 lập cú đúp giúp tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 2-1.

Còn trận lượt về tại Bangkok bốn ngày sau, chân sút gốc Brazil thi đấu 34 phút trước khi dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Chấn thương ấy khiến Xuân Son vắng mặt suốt gần một năm, không góp mặt ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Xuân Son trong trận tuyển Việt Nam thắng tuyển Thái Lan 2-1 ở chung kết ASEAN Cup ngày 2/1/2025 tại sân Việt Trì, Phú Thọ.

Dù có thể trở lại ở trận gặp tuyển Lào trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 18/11 tới, song số trận thi đấu thực tế trong năm quá ít, khiến Xuân Son không đủ điều kiện để được đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2025.

Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho biết, việc không đề cử Xuân Son là “điều đáng tiếc nhưng hợp lý”.

“Ai cũng hiểu sự đóng góp của Xuân Son là rất lớn trong chức vô địch ASEAN Cup. Nhưng năm nay, cậu ấy gần như không thi đấu. Nếu sang năm 2026, Xuân Son trở lại phong độ tốt, chắc chắn sẽ có tên trong danh sách”, ông Tú chia sẻ.

Danh sách đề cử thiếu vắng Xuân Son khiến nhiều cổ động viên tiếc nuối và cho rằng giải thưởng năm nay “thiếu vắng một người hùng”.

“Xuân Son xứng đáng được tôn vinh vì anh là biểu tượng của tinh thần chiến đấu và khát vọng chiến thắng”, một tài khoản bình luận.

Bình luận khác an ủi: “Xuân Son đã tận hiến để đem vinh quang về cho bóng đá Việt Nam. Vì thế, người hâm mộ luôn nhớ đến anh, đến những khoảnh khắc làm nên lịch ử cho bóng đá Việt Nam. Cho nên, dù theo quy định anh không được đề cử thì cũng chẳng sao. Chúc Xuân Son sớm lấy lại phong độ, người hâm mộ thực sự nhớ anh”.

Nhiều người cũng đề xuất Ban tổ chức nên có hạng mục vinh danh đặc biệt dành cho những cầu thủ để lại dấu ấn lớn nhưng không may dính chấn thương.

Ngoài Xuân Son, danh sách đề cử năm nay cũng vắng tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) do mới trở lại thi đấu ở V-League và chưa được gọi lên tuyển.

Trong khi đó, các cầu thủ nhập tịch khác như thủ môn Nguyễn Filip hay hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh đều góp mặt.

Những cái tên nổi bật trong danh sách đề cử gồm Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Đình Bắc, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hai Long cùng Đỗ Duy Mạnh...

Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức từ năm 1995, là danh hiệu danh giá nhất của bóng đá nước nhà.

Hạn chót bầu chọn là sau khi SEA Games 33 kết thúc ngày 19/12 và lễ trao giải sẽ diễn ra cuối tháng 12 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

23 ĐỀ CỬ QUẢ BÓNG VÀNG NAM VIỆT NAM NĂM 2025 - Trương Tiến Anh (sinh năm 1999) - CLB Thể Công Viettel - Nguyễn Đình Bắc (2004) - CLB Công an Hà Nội - Nguyễn Thành Chung (1997) - CLB Hà Nội - Bùi Tiến Dũng (1995) - Thể Công Viettel - Nguyễn Hoàng Đức (1998) - CLB Ninh Bình - Nguyễn Filip (1992) - CLB Công an Hà Nội - Nguyễn Quang Hải (1997) - CLB Công an Hà Nội - Phạm Tuấn Hải (1998) - CLB Hà Nội - Triệu Việt Hưng (1997) - CLB Hải Phòng - Khuất Văn Khang (2003) - CLB Thể Công Viettel - Trần Trung Kiên (2003) - CLB HAGL - Đặng Văn Lâm (1993) - CLB Ninh Bình - Nguyễn Tiến Linh (1997) - CLB Becamex TPHCM/Công an TPHCM - Nguyễn Hai Long (2000) - CLB Hà Nội - Trần Nguyên Mạnh (1991) - CLB Thép Xanh Nam Định - Nguyễn Hiểu Minh (2004) - CLB PVF-CAND - Nguyễn Thanh Nhàn (2003) - CLB PVF-CAND - Vũ Văn Thanh (1996) - CLB Công an Hà Nội - Lâm Ti Phông (1996) - CLB Thép Xanh Nam Định - Nguyễn Đình Triệu (1991) - CLB Hải Phòng - Nguyễn Văn Vĩ (1998) - CLB Thép Xanh Nam Định - Cao Pendant Quang Vinh (1997) - CLB Công an Hà Nội - Đỗ Duy Mạnh (1996) - CLB Hà Nội

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn