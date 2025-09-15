Phường Tây Hiếu tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030

Phường Tây Hiếu (Nghệ An) tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ mới theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Đình Hùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hiếu và đại biểu đại diện cho các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, tầng lớp nhân dân trong phường.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu lần thứ I phường Tây Hiếu, nhiệm kỳ 2025 – 2030, theo mô hình chính quyền 2 cấp. Ảnh: QH.

Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc phường Tây Hiếu đã khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận đã huy động được trên 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới 5 căn nhà và sửa chữa 12 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; phát động nhiều đợt quyên góp, thu được hơn 320 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”.

Từ nguồn lực này, phường đã xây mới 4 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 15 căn nhà xuống cấp, trao tặng hơn 2.500 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Bên cạnh đó, phối hợp với doanh nghiệp và nhà hảo tâm trao hơn 1.200 suất học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học, triển khai nhiều chương trình hỗ trợ trẻ em miền núi với tổng giá trị trên 5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đình Hùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại Đại hội. Ảnh: QH

Đáng chú ý, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phường Tây Hiếu đã xây dựng và nhân rộng hơn 100 mô hình hiệu quả, góp phần tạo diện mạo mới trong phát triển đô thị, nông thôn mới nâng cao.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đã đề ra 10 chỉ tiêu cùng 3 khâu đột phá, gồm: nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng “Mặt trận số” để kết nối, tương tác với nhân dân; huy động và điều phối tốt nguồn lực xã hội hóa cho an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Hùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đánh giá cao kết quả mà Mặt trận Tổ quốc phường Tây Hiếu đạt được, đồng thời nhấn mạnh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bám sát thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, xây dựng chương trình hành động theo nguyên tắc “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm”.

Đại hội đã hiệp thương cử 55 VỊ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tây Hiếu nhiệm kỳ 2025 – 2030, trong đó có 5 vị dự khuyết. Ảnh: QH.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tây Hiếu nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 55 vị, trong đó có 5 vị dự khuyết. Với tinh thần “Đoàn kết – dân chủ – đồng thuận – đổi mới – phát triển”, Mặt trận Tổ quốc phường Tây Hiếu kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng phường phát triển toàn diện.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết