Phương Ly tắm nắng ở ban công

Tham dự một chương trình truyền hình, ca sĩ Phương Ly chính thức chia sẻ về sự thay đổi màu da. Cuối tháng 9/2025, cô liên tục xuất hiện với làn da nâu quyến rũ, khỏe khoắn.

Nước da rám nắng của Phương Ly nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông, công chúng. Trong khi một số dành lời khen cho sự thay đổi này, nhiều người lại tiếc nuối làn da trắng sáng trước đây của nữ ca sĩ.

Trở lại với phần chia sẻ trên sóng truyền hình mới đây, Phương Ly lần đầu hé lộ phương pháp tanning (nhuộm da) của mình. Cô cho biết tiến hành nhuộm da tự nhiên, thường tranh thủ tắm nắng mỗi khi có cơ hội đi diễn ở vùng biển. Khi không có lịch diễn, nữ ca sĩ thường tắm nắng trên ban công nhà riêng.

Từng chia sẻ với Tri Thức - ZNews, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh (khoa Da liễu, bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) cho biết số lượng người trẻ yêu thích nước da nâu bóng, rám nắng ngày càng tăng lên.

Hiện nay, 3 phương pháp nhuộm da phổ biến là tắm nắng tự nhiên, thực hiện liệu trình với thiết bị tanning và sử dụng mỹ phẩm. Cả 3 phương pháp này đều có ưu - nhược điểm riêng, cần lời khuyên của bác sĩ trước khi thực hiện, không nên tự tìm hiểu nguồn thông tin phi chính thức trên mạng xã hội.

Phương Ly cho biết tranh thủ tắm nắng trong các chuyến đi diễn ở vùng biển. Ảnh: @may__lily.

Tắm nắng là hình thức đơn giản nhất, được Phương Ly lựa chọn, thường được thực hiện bằng cách phơi mình dưới ánh sáng mặt trời. 2 loại tia cực tím (UVA và UVB) dẫn đến sạm da một cách tự nhiên. Ưu điểm của phương pháp này là ít tốn kém.

Tuy nhiên, nhược điểm là dễ làm khô da, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Ngoài ra, khi phơi mình dưới ánh nắng, bạn thường gặp khó trong việc đảm bảo da đều màu, dễ tạo ra trình trạng nham nhở, gây mất thẩm mỹ.

Đưa ra lời khuyên về cách tanning an toàn, bác sĩ Ngọc Anh gợi ý rằng người nhuộm nên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trước 9h sáng. Bên cạnh đó, việc bổ sung các lớp bảo vệ bằng cách uống viên chống nắng và thoa kem chống nắng kỹ càng trước khi phơi mình là đặc biệt cần thiết.

Trong khi Phương Ly tắm nắng tự nhiên, Khánh Huyền 2K4 lại tanning với thiết bị chuyên dụng. Cuối năm 2024, cô chia sẻ video đến cơ sở tanning chuyên nghiệp, thực hiện liệu trình, cho thấy sự thay đổi lớn về màu da.

Theo bác sĩ Ngọc Anh, khi sử dụng thiết bị chuyên nghiệp, người nhuộm nằm trong máy gắn đèn huỳnh quang chứa hỗn hợp photpho nhằm mô phỏng các tia cực tím, gần giống với ánh nắng. Thiết bị này được gọi là phi thuyền tanning, có giá trên 1,5 triệu đồng/lần thực hiện.

Thời gian nhuộm tương đối nhanh, chỉ kéo dài khoảng 20-30 phút, đảm bảo da đều màu và giữ được tông da trong khoảng 1-2 tháng. Tuy nhiên, phương pháp này tiềm ẩn khả năng gây ung thư do lượng photpho chiếu trực tiếp vào da.

Khánh Huyền 2K4 thay đổi màu da bằng thiết bị chuyên dụng. Ảnh: @huyen.204.

Cuối cùng, bác sĩ cho biết làn da nâu cũng có thể đạt được nhờ sử dụng mỹ phẩm chứa DHA (dihydroxyaxetone). Khi thoa lên da, DHA phản ứng với tế bào chết ở bề mặt, tạm thời làm sẫm, tạo hiệu ứng rám nắng.

Các sản phẩm này tương đối đa dạng, bao gồm lotion, kem dưỡng, gel, mousse và thuốc nhuộm dạng xịt. Trên thị trường, mỹ phẩm tanning có giá dao động từ 400.000-800.000 đồng/200 ml dung dịch.

Đây là phương pháp lành tính do có khả năng tránh tác dụng phụ của tia UVA và UVB, có giá cả phải chăng, do đó được ứng dụng nhiều nhất hiện nay. Tuy vậy, biện pháp này khó đảm bảo da đều và giữ màu, khiến người nhuộm phải tái thực hiện sau khoảng 1-2 tuần.

Theo quan điểm của bác sĩ, người nhuộm có thể lựa chọn phương pháp phù hợp với khả năng tài chính, sở thích và quỹ thời gian. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, việc thăm khám và nghe lời khuyên từ bác sĩ trước khi đưa ra quyết định là đặc biệt cần thiết.

Tác giả: Linh Vũ

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn