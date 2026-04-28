Bộ Nội vụ đề xuất cách tính trợ cấp thôi việc mới với công chức

Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 170/2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do Bộ Nội vụ xây dựng.

Bổ sung quy định cách tính, thời gian hưởng chế độ, chính sách đối với công chức cho thôi việc

Đáng chú ý, tại dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về cách tính, thời gian hưởng, trách nhiệm chi trả liên quan chế độ, chính sách đối với công chức cho thôi việc.

Theo dự thảo, công chức cho thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc. Cụ thể, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương hiện hưởng.

Đồng thời được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Tiền lương tháng hiện hưởng là tiền lương tháng liền kề trước khi thôi việc. Tiền lương tháng được tính bao gồm mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) theo quy định của pháp luật về tiền lương.

Dự thảo cũng quy định mức trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương hiện hưởng được thực hiện đối với trường hợp có tổng thời gian công tác trước khi thôi việc từ 6 tháng đến dưới 12 tháng.

Quy định này nhằm xử lý các trường hợp có thời gian công tác chưa tròn năm nhưng vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ.

Dự thảo cũng xác định rõ các trường hợp không thuộc diện nhận trợ cấp thôi việc từ ngân sách.

Bao gồm công chức đã có thông báo nghỉ hưu sẽ thực hiện chế độ hưu trí, không áp dụng trợ cấp thôi việc. Người thuộc diện tinh giản biên chế sẽ thực hiện chính sách theo quy định riêng về tinh giản.

Trường hợp bị buộc thôi việc do vi phạm kỷ luật cũng không thuộc nhóm được hưởng chế độ này.

Cách tách bạch các nhóm đối tượng giúp tránh chồng chéo giữa nhiều chính sách, đồng thời bảo đảm đúng bản chất của trợ cấp thôi việc là hỗ trợ người nghỉ việc trong điều kiện bình thường, chưa đến tuổi nghỉ hưu và không thuộc diện xử lý kỷ luật.

Về nguồn kinh phí, dự thảo giữ nguyên nguyên tắc ngân sách Nhà nước bảo đảm chi trả trợ cấp thôi việc.

Kinh phí sẽ được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách.

Đề xuất các trường hợp cho thôi việc với công chức

Dự thảo do Bộ Nội vụ xây dựng cũng bổ sung thêm một điều riêng quy định các trường hợp cho thôi việc với công chức.

Theo đó, công chức được cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đồng ý. Bị xếp loại chất lượng không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá.

Bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm theo kết quả theo dõi, đánh giá thường xuyên và không có vị trí việc làm thấp hơn để tiếp tục bố trí.

Các trường hợp chưa giải quyết cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân gồm công chức đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công chức đang trong thời gian giải quyết khiếu nại, tố cáo (đã có quyết định thành lập tổ xác minh), kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, bị kiến nghị xử lý vi phạm theo kết luận thanh tra, kiểm toán. Công chức chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết.

Cùng với đó là trường hợp do yêu cầu công tác của cơ quan, tổ chức hoặc chưa bố trí được người thay thế. Các lý do khác theo quy định của pháp luật, theo quyết định của cấp có thẩm quyền cho thôi việc.

Dự thảo nêu rõ người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định cho thôi việc đối với công chức.

Tác giả: THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ