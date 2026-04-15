Nghệ An tuyển dụng 58 người hoạt động không chuyên trách làm công chức xã

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính ở Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai.



Trong năm 2026, Nghệ An có 58 chỉ tiêu tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức tại 18 xã khu vực miền núi, biên giới đang thiếu nhiều nhân sự trong bộ máy.

Theo đó, các xã gồm: Na Loi, Mường Lống, Bình Chuẩn và Huồi Tụ tuyển dụng 5 chỉ tiêu.

Các xã: Chiêu Lưu, Yên Hòa, Yên Na và Lượng Minh tuyển dụng 4 chỉ tiêu.

Xã Nga My tuyển dụng 3 chỉ tiêu.

Các xã tuyển dụng 2 chỉ tiêu gồm: Nhôn Mai, Tiên Đồng, Na Ngoi, Tam Thái và Nghĩa Đồng.

Các xã: Tam Quang, Sơn Lâm và Nghĩa Lộc tuyển dụng 1 chỉ tiêu.

Tuyển dụng nhiều nhất là xã Bắc Lý, với 6 chỉ tiêu.

Đối tượng dự tuyển là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 1/7/2025, đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức; tốt nghiệp đại học; đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh cần tuyển; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp khung năng lực vị trí việc làm cần tuyển.

Người dự tuyển là người hoạt động không chuyên trách phải có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, làm công việc có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Đối với người dự tuyển vào vị trí việc làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, văn thư, lưu trữ trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng phải là đảng viên, không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ. Trường hợp chưa là đảng viên thì phải được xác minh lý lịch rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để phát triển đảng và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.

Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 1 vị trí việc làm. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ từ 2 vị trí trở lên, khai hồ sơ không đúng sự thật thì sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 13 đến 17/4/2026.

Tác giả: TRẦN TRUNG HIẾU

Nguồn tin: Báo Nhân Dân