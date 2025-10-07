Trong ngày trở lại đội bóng quê hương, HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ: “Tôi và gia đình trưởng thành từ bóng đá SLNA, nơi đã cho tôi tất cả. Sau thời gian đi học hỏi ở nhiều nơi, hôm nay được trở lại dưới sự tin tưởng của lãnh đạo và người hâm mộ, tôi cảm thấy đó là niềm vinh dự, tự hào. Tôi sẽ nỗ lực hết mình, mang toàn bộ tâm huyết và kinh nghiệm để cùng ban huấn luyện, cầu thủ lấy lại bản sắc vốn có của SLNA”.

HLV Văn Sỹ Sơn chính thức dẫn dắt CLB SLNA (Ảnh: SLNA).

Nhà cầm quân 53 tuổi cho biết thêm, mục tiêu hàng đầu của ông là khơi dậy niềm tin và bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ: “Tôi muốn truyền năng lượng tích cực, khơi dậy tinh thần chiến đấu và sự tự tin trong từng cầu thủ. Quan trọng nhất là lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, để tinh thần ấy trở thành động lực giúp các cầu thủ trẻ Nghệ An thi đấu hết mình, giữ vững bản sắc của đội bóng”.

HLV Văn Sỹ Sơn cũng gửi lời tri ân đến người hâm mộ xứ Nghệ: “Trong suốt thời gian thi đấu và làm nghề, tôi luôn nhận được sự ủng hộ, yêu thương của người hâm mộ quê hương. Dù đội bóng có lúc thăng trầm, tôi mong cổ động viên vẫn luôn đồng hành. Người Nghệ An có câu ‘Giận thì giận, mà thương thì thương’ và tôi mong tình cảm ấy sẽ tiếp tục là nguồn động viên lớn cho toàn đội trên hành trình phía trước”.

Trước khi trở lại SLNA, HLV Văn Sỹ Sơn từng dẫn dắt CLB Quảng Nam từ tháng 8/2022, giúp đội bóng vô địch Giải hạng Nhất Quốc gia 2023 và giành quyền thăng hạng V-League 2023/24. Ở mùa giải 2024/25, ông giúp Quảng Nam trụ hạng thành công trước khi đội bóng này giải thể.

Theo kế hoạch, HLV Văn Sỹ Sơn sẽ bắt tay vào công việc tại SLNA từ ngày 7/10, và có trận ra mắt gặp CAHN trên sân Vinh vào ngày 18/10/2025.

Tác giả: Yến Hoàng

Nguồn tin: vov.vn