Cựu tiền vệ ĐT Việt Nam làm 'phó tướng' cho HLV Văn Sỹ Sơn ở SLNA

HLV Văn Sỹ Sơn sẽ chính thức nhận nhiệm vụ mới ở SLNA vào ngày 7/10

Như Bongdaplus đã đưa tin trước đó, HLV Văn Sỹ Sơn đã đạt thỏa thuận để dẫn dắt CLB SLNA. Nhà cầm quân sinh năm 1972 sẽ chính thức tiếp quản đội bóng xứ Nghệ sau chuyến làm khách trước HAGL ở vòng 6 vừa qua. Theo kế hoạch, HLV Văn Sỹ Sơn sẽ ra mắt các học trò và bắt tay vào công việc mới kể từ ngày 7/10.

Trong kế hoạch tái thiết lại SLNA, HLV Văn Sỹ Sơn sẽ tiếp tục có sự đồng hành của một số thành viên BHL cũ, cũng là những đàn em đồng đội thân thiết của ông trước đây như Phạm Văn Quyến, Nguyễn Huy Hoàng. Hai cựu ngôi sao của SLNA sẽ hỗ trợ HLV Văn Sỹ Sơn trong công tác chuyên môn và huấn luyện. Bên cạnh đó, trong lần trở lại sân Vinh với vai trò mới, HLV Văn Sỹ Sơn cũng đem theo trợ lý thân tín Cao Sỹ Cường, người đã từng đồng hành cùng ông trong những năm qua ở Quảng Nam. Cựu tiền vệ ĐT Việt Nam được xem là “cánh tay phải” đắc lực, hỗ trợ rất nhiều về mặt chuyên môn cho HLV Văn Sỹ Sơn trước đây.

Cựu tuyển thủ Cao Sỹ Cường - trợ lý thân tín của HLV Văn Sỹ Sơn ở Quảng Nam cũng sẽ tham gia vào BHL SLNA sắp tới

“Tôi rất vui vì được trở lại SLNA với vai trò HLV. Đây cũng là điều mà tôi mong mỏi bao năm qua. Chặng đường phía trước chắc chắn sẽ còn rất nhiều khó khăn với cá nhân tôi. Tuy nhiên, như tôi đã từng nói rất nhiều lần, làm nghề này áp lực thì ở đâu cũng có. Quan trọng mình sẽ giải quyết và đối mặt như thế nào. Tôi tin với sự đồng lòng của BHL, sự ủng hộ của lãnh đạo và đoàn kết của tập thể đội bóng, SLNA sẽ trình diễn bộ mặt hoàn toàn mới trong thời gian tới. Với quan điểm của tôi, bóng đá thắng thua thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố nhưng chắc chắn SLNA sẽ ra sân chiến đấu với đúng tinh thần truyền thống của xứ Nghệ”, HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ.

Với việc có được 1 điểm trên sân Pleiku của HAGL, SLNA hiện đang có 5 điểm, tạm xếp thứ 10 trên BXH sau 6 vòng đấu đầu tiên của V.League 2025/26. HLV Văn Sỹ Sơn sẽ có khoảng gần 2 tuần để làm quen, xây dựng triết lý mới của mình cho đội bóng xứ Nghệ. Đây được xem là quãng nghỉ rất bổ ích với SLNA và HLV Văn Sỹ Sơn. Theo kế hoạch, HLV Văn Sỹ Sơn sẽ có trận ra mắt SLNA vào ngày 18/10 khi đội bóng xứ Nghệ tiếp đón CAHN trên sân nhà ở vòng 7 V.League 2025/26.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn