Phó tư lệnh cảnh sát Thái Lan bị khám nhà

Theo báo Bangkok Post, sáng 25-9, Cục Điều tra tội phạm mạng Thái Lan (CCIB) tiến hành khám nhà riêng Đại tướng Surachate Hakparn, phó tư lệnh Cảnh sát quốc gia.

Các cuộc khám xét nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Ngày đại thanh trừng" nhằm triệt phá đường dây cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp Betflix, với số tiền phi pháp được cho là lên đến 1 tỉ baht (gần 675 tỉ đồng).

Ban đầu, ông Surachate không đồng ý cho lực lượng chức năng khám nhà, dù họ có lệnh khám xét của tòa án và đi cùng cảnh sát chống tham nhũng.

Phó tư lệnh Cảnh sát quốc gia chỉ nhượng bộ khi Trung tướng Voravat Watnakhonbancha, lãnh đạo CCIB, đến tận nơi để thuyết phục.

Ngoài nhà riêng của ông Surachate, cảnh sát Thái Lan còn khám xét 30 căn nhà ở Bangkok và 5 tỉnh thành khác. Trong đó, có 5 căn nhà được ông mua cho cấp dưới ở. Các căn nhà còn lại cũng thuộc sở hữu của các nhân viên cảnh sát dưới quyền ông.

Trả lời báo chí, Đại tướng Surachate khẳng định ông đã phối hợp với cơ quan chức năng và cuộc khám xét không tìm thấy dấu hiệu bất hợp pháp nào. Ông cũng tuyên bố chưa từng nhận khoản tiền nào từ các trang cá độ, cờ bạc trực tuyến.

Phó tư lệnh Cảnh sát quốc gia Thái Lan cũng tự tin rằng các cấp dưới của mình đều vô tội.

Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng chiến dịch khám nhà nhắm vào ông và các cấp dưới là "bất thường", ám chỉ sự cạnh tranh nội bộ cảnh sát.

"Tôi thấy những gì diễn ra hôm nay chỉ là đấu đá trong ngành cảnh sát", ông khẳng định.

Đại tướng Surachate hiện là một trong bốn phó tư lệnh Cảnh sát Thái Lan. Ông được cho là ứng viên tiềm năng cho vị trí đứng đầu ngành cảnh sát xứ sở chùa vàng trong bối cảnh Tư lệnh cảnh sát quốc gia Damrongsak Kittiprapas sẽ về hưu vào cuối tháng 9.

