Ngộ độc hàng loạt tại Indonesia và Kuwait, hơn 10 người thiệt mạng

Công nhân chuẩn bị bữa ăn miễn phí cho học sinh trong quá trình thử nghiệm chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí tại một bếp ăn thí điểm ở Sukabumi, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 25/9/2024. (Ảnh: Reuters)

Ngày 14/8 đã xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng tại Indonesia và Kuwait khiến hàng trăm người bị ảnh hưởng, trong đó có hàng chục ca tử vong hoặc tổn hại sức khỏe vĩnh viễn.

Tại Indonesia, hơn 360 người, chủ yếu là học sinh, tại thị trấn Sragen của tỉnh Trung Java đã bị ngộ độc thực phẩm sau khi dùng bữa trưa học đường.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị nếu cần thiết.

Suất ăn gồm có cơm nghệ, trứng chiên, đậu phụ rán, salad, táo và sữa hộp, được nấu tập trung và phân phát tới nhiều trường.

Hiện, mẫu thực phẩm đã được đưa đi kiểm nghiệm và đang chờ kết quả cuối cùng.

Trong khi đó, tại Kuwait, Bộ Y tế nước này cho biết 63 người đã bị ngộ độc methanol do dùng đồ uống có cồn có chứa hợp chất hóa học này.

Đây là số người bị ngộ độc trong 5 ngày, tính đến ngày 13/8, trong đó có 13 người đã tử vong và 21 người bị mất hoặc suy giảm thị lực.

Thông báo của Bộ Y tế nêu rõ tất cả những người bị ảnh hưởng đều mang quốc tịch châu Á. Trong số này có 51 người cần chạy thận nhân tạo khẩn cấp và 31 người cần thở máy.

Trong thông báo riêng rẽ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Kuwait cho biết khoảng 40 công dân nước này đang được điều trị tại bệnh viện trong những ngày qua, trong đó có một số ca nguy kịch.

Tuy nhiên, thông báo không nêu nguyên nhân của các ca bệnh này.

Kuwait cấm nhập khẩu và sản xuất đồ uống có cồn nhưng trên thực tế vẫn tồn tại các cơ sở sản xuất rượu trái phép không bảo đảm an toàn./.

Tác giả: Nguyễn Hà

Nguồn tin: vietnamplus.vn